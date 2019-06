Citroën surfe sur sa nouvelle gamme, à contre courant du marché de mai 2019

Citroën fait figure de star dans le groupe PSA. Après des mois difficiles, en attente de renouvellement de la gamme, l'effet nouveauté joue à plein. DS espère le même effet avec l'arrivée de la DS3 Crossback.

Sur un marché de mai 2019 en légère hausse de 1,2 % et une parfaite stabilité au cumul des 5 mois, Citroën fait figure d'extra-terrestre. Excellente nouvelle pour la marque du groupe PSA, puisque ses immatriculations progressent de 23,1 % en mai (à 21 127 unités) et de 16,2 % depuis janvier 2019 à 137 652 véhicules. La marque a le sourire, l'effet nouvelle gamme fonctionne à plein. C3, C3 Aircross, C5 Aircross, enregistrent des hausses à deux chiffres et viennent booster les anciens modèles.

Retrouvez toutes les immatriculations par marque et modèle ici

"Le segment des véhicules particuliers fonctionne très bien avec un effet de gamme complet et nous sommes portés par les bons canaux de vente. C'est une situation très saine et qui se tient dans la durée", explique Amaury de Bourmont, directeur du commerce France de Citroën. La marque a d'ailleurs gagné deux points de parts de marché pour atteindre les 11 % environ.

Côté ventes aux particuliers, Citroën se positionne au-dessus de la moyenne du marché (45,9 % au cumul des 5 mois contre un marché à 44,6 %) et presque 43 % en mai 2019 contre un marché qui ne décolle pas du 40 % !

DS, 4e marque du marché premium

La marque DS, de son côté, attend les mêmes effets, avec la commercialisation de la DS3 Crossback. Seul le réseau a obtenu ses dotations de modèles mais les clients devront patienter encore quelques jours. Concurrent de l'Audi Q2 et de la Mini Countryman, la DS3 Crossback s'est fixée comme objectif d'être leader sur le segment des SUV-B premium.