Le marché japonais se porte bien

Avec 6,5 % de gagnés en mai 2019, totalisant 369 120 immatriculations, le marché japonais confirme la tendance observée depuis janvier. Mais la fin d'année pourrait être plus difficile.

Avec 369 120 immatriculations en mai 2019, le marché japonais a enregistré une croissance globale de 6,5 %. Le marché des VP, PL et bus, a progressé de 4,8 %, à 247 338 unités. La croissance reste donc de mise en ce début d'année même si l'économie n'est pas florissante dans l'archipel. Certains y voient des achats par anticipation avant l'augmentation programmée de 8 à 10 %, en octobre prochain, de l'équivalent local de la TVA.

Dans ce contexte, Nissan plonge une nouvelle fois avec des ventes en repli de 14,6 % sur le mois. Le nippon n'arrive pas à enrailler la baisse après -12,8 % en avril, -18 % en mars et -5,5 % en février. L'autre membre de l'Alliance, Mitsubishi Motors, s'en sort mieux avec 22 % de gagnés. Toyota et Honda se portent bien avec des augmentations respectives de 13,2 % et 11,9 %.

En plus de ce marché "normal", le segment des mini-voitures est lui aussi très bien orienté avec une croissance de 9,5 % en mai dernier. Il a totalisé 148 782 immatriculations.

(avec AFP).