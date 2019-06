Une nouvelle formule de location Jeep basée sur le kilométrage réel

Le constructeur, via sa captive Leasys, lance pour les clients de Jeep une nouvelle formule de location dont le loyer est notamment déterminé en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

FCA, via sa captive Leasys, continue d’innover en matière de formule de financement et de mobilité. Après avoir été le premier constructeur a proposer une location longue durée particulier plus flexible qu’une formule classique (Be Free), FCA lance désormais Jeep Miles. Inspirée par la tendance de paiement à l’utilisation, Jeep Miles permet aux clients Jeep de moduler leur loyer en fonction du kilométrage réel.

En pratique, le client paie un loyer mensuel auquel s’ajoute une somme variable dont le montant est déterminé en fonction des kilomètres réellement parcourus et d’un tarif kilométrique. Cette distance est relevée au moyen d’un boîtier, la T-Box Mopar Connect, installé à bord du véhicule.

Le loyer fixe intègre les services proposés dans les formules de location classique tels que l’entretien, avec différents packages proposés. A noter également que Jeep offre les 1 000 premiers kilomètres aux souscripteurs. Jeep Miles est disponible dans tous les pays où Leasys est présent, dont la France. Seulement en Italie, pour le moment, les clients de cette offre ont également accès à une nouvelle carte de crédit aux couleurs de Jeep, où pourront être d’ailleurs crédités les 1 000 premiers kilomètres offerts.