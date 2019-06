Le gouvernement algérien fixe le quota des véhicules à assembler sur son territoire

Volkswagen, Renault, Hyundai et Kia sont les seuls autorisés à importer des pièces en CKD et donc à produire sur place. Ils devront se partager une enveloppe globale de deux milliards de dollars.

Selon nos confrères d'ObservAlgérie.com, le gouvernement de Nourredine Bedoui a décidé de fixer un quota de véhicules à assembler localement et donc de pièces à importer en SKD-CKD. Un document du ministère de l'Industrie et des Mines précise d'ailleurs que quatre constructeurs seulement seront autorisés à importer des pièces afin d'assembler des véhicules sur le sol algérien. Il s'agit de Renault, Volkswagen, Hyundai et Kia.

Ces quatre constructeurs devront se partager un marché limité volontairement à 2 milliards de dollars. Le gouvernement algérien souhaite ainsi restreindre les importations de pièces et cherche à reprendre le contrôle du montage des véhicules. Ainsi, seuls quelques modèles ont obtenu une autorisation.

Renault dispose d'une enveloppe de 660 millions de dollars pour assembler la Sandero, la Symbol et la Clio. Sovac-Volkswagen, de son côté, a obtenu les droits pour un montant de 600 millions de dollars et la possibilité d'assembler le Caddy, la Golf, l'Octavia et l'Ibiza. Kia peut importer les pièces de la Rio, de la Picanto et de la Cerato dans une limite de 380 millions de dollars tandis que Hyundai est limité à 360 millions de dollars pour le Tucson, le Santa Fe, l'Accent RB, la Sonata, l'I20 et la Creta.

Quelques semaines auparavant, l'Algérie avait pris la décision de réouvrir les importations de véhicules d'occasion avant de faire quelque peu machine arrière en évoquant l'autorisation uniquement de véhicules d'occasion émanant d'Allemagne. Depuis, aucune précision n'a été apportée.