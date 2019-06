Delticom s'installe en Alsace

Le distributeur de pneus en ligne d'origine allemande a débuté la construction de sa nouvelle plateforme logistique en France.

Alors que la France (2e) vient de doubler l'Allemagne (3e) dans le classement des pays les plus attractifs pour les investisseurs, Delticom, spécialiste du pneu en ligne, vient de débuter la construction de sa nouvelle plateforme logistique en Alsace, à Ensisheim.

L'entreprise, qui se présente comme "leader européen dans le commerce en ligne de pneus", a débuté lundi 3 juin 2019 les travaux, a annoncé l'Agence d'attractivité de l'Alsace, structure de développement économique dépendant de la région Grand Est.

Le site, dont la mise en service est prévue dans un an, créera "environ 300 emplois directs", auxquels s'ajouteront "100 emplois indirects" liés à sa construction d'un montant de 65 millions d'euros, a ajouté l'agence dans un communiqué.

Rayonnement transfrontalier

L'implantation consiste en un centre logistique de 120 000 m2 de bâtiments sur un terrain de 18 hectares, pour le stockage et l'expédition de pneus en France, dans le sud de l'Allemagne, le nord de l'Italie et en Suisse. L'activité sera complétée par la distribution de pièces détachées pour les camions et les véhicules légers, a précisé l'Agence d'attractivité.

Delticom avait annoncé son projet sur place en avril 2018 par l'intermédiaire de la société allemande Engler, qui construit le bâtiment pour son compte. Le nombre d'emplois alors promis était de 150 "au moins", avec la perspective de parvenir à 280 "à terme". Il s'agit de la plus importante implantation ex-nihilo (projets dits "greenfields") en Alsace depuis 15 ans d'une entreprise française ou étrangère.

