Le marché VN allemand profite du calendrier de mai 2019

A la faveur d'un calendrier favorable, les immatriculations de véhicules neufs ont réalisé un bond en mai 2019, outre-Rhin. Les concessionnaires ont livré 332 962 unités, soit 9,1 % de plus que l'an passé.

Et si le brouillard se dissipait un peu. Au sortir de plusieurs mois compliqués liés en grande majorité à l'entrée en vigueur du cycle d'homologation WLTP, le marché allemand du VN a définitivement retrouvé de la vigueur. D'après les statistiques de l'agence allemande de l'automobile (KBA), en mai 2019, il a enregistré une croissance de 9,1 %, par rapport à l'an passé, en totalisant 332 962 livraisons.

Une bonne performance à relativiser cependant. Il y a eu, en mai 2019, un effet de calendrier avantageux, puisqu'il comprenait deux jours ouvrés de plus qu'il y a un an. Sans cet effet, le marché aurait accusé un repli de 1,2 %, souligne le cabinet EY. Après cinq mois, le marché prend 1,7 %, à 1,523 million de VN livrés.

Ce score a été tiré par les ventes de SUV qui ont vu leurs ventes grimper de 32,3 % pour dépasser 20 % de pénétration, plaçant le segment à hauteur de celui des modèles compacts (20,5 % de part de marché), qui a gagné 1,6 % sur la période. Aussi, avec une progression de 16 % sur un an, les ventes de véhicules diesel ont elles aussi connu un mois faste. Toutefois, leur part de marché, à 33,3 %, reste bien en deçà du niveau affiché avant la crise Volkswagen, car les moteurs essence ont continué d'affirmer leur domination. Les 0,7 % de gain placent cette énergie à 59 % de pénétration dans les ventes.

Citroën et Peugeot sourient, Renault et DS grimacent

Du côté des solutions alternatives, les immatriculations de voitures électriques ont tout simplement doublé, à 4 630 unités. Une pente ascendante qui devrait se maintenir étant donné que le gouvernement allemand a convenu la semaine dernière de prolonger d'un an – jusqu'à fin 2020 – la prime à l'achat pour les VE, financée pour moitié par les constructeurs. En ce qui concerne les hybrides, ils ont gagné 87,5 % de volume pour s'établir à 19 306 unités, dont 3 269 plug-ins (+32,6 %). Complétons avec 926 voitures de tourisme fonctionnant au GPL (+120,5 %) et 766 véhicules au gaz naturel (-50,2 %).

Au cours du mois de mai 2019, les marques allemandes ont évolué de manière dispersée, BMW signant la plus forte hausse (+41,9 %) avec 26 995 voitures, devant son rival Mercedes (+9,5 %, à 29 793 unités), tandis qu'Audi a reculé de 4,3 %. Volkswagen s'est aussi montré en souffrance (-4,6%), tout en maintenant sa part de marché de 18,3 %.

Dans les rangs des importées, Tesla s'est envolé de 116,5 %, signant la plus forte augmentation mensuelle, devant Lexus (+ 97,2 %) et Volvo (+ 77,2 %). A l'inverse, la période n'a pas souri à DS (-32,4 %), Honda (-33,4 %), Subaru (-35,2 %) et Alfa Romeo (-54,4 %). Avec 5 980 livraisons, Citroën bondit de 30,1 %, au cours du mois. Peugeot n'a pas à rougir puisque les immatriculations prennent 23,5 %, à 6 599 unités. Pour sa part, Renault chute de 11 %, avec 10 394 VN.