Le groupe LS ouvrira son showroom McLaren en octobre

C’est confirmé : le groupe Lamirault Schumacher ouvrira les portes du showroom McLaren en octobre 2019. En attendant, l’atelier recevra ses premiers clients dès le 1er août.

Dans quelques mois, la France disposera enfin d’un showroom McLaren. Comme annoncé en avril, le groupe Lamirault Schumacher représentera la marque à Saint-Cloud, à 10 km à l’ouest du centre de Paris. Dès le 1er août, le distributeur ouvrira les portes d’un point après-vente, en attendant l’inauguration officielle, en octobre, d’un showroom sur deux étages. Les clients ont toutefois d’ores et déjà la possibilité de commander leur véhicule auprès des équipes du groupe Lamirault Schumacher, capables de prodiguer aux clients un service de conseil sur les couleurs, l’intérieur et les options disponibles des gammes McLaren Sports, Super, Ultimate Series et McLaren GT, récemment lancée.

Avec ce nouveau point de vente France, le constructeur anglais pourra compter sur un réseau de 26 concessions européennes et sur 90 distributeurs répartis dans le monde, sur plus de 32 territoires.

"Le client sera au coeur de toute notre attention"

Pour le groupe Lamirault Schumacher, la représentation de McLaren lui permet d'enrichir un portefeuille déjà bien garni, où se cotoient marques généralistes, haut-de-gamme et de luxe. En 2018, sur 50 sites, l'opérateur représentait en Ile-de-France, Bretagne et Normandie, les marques Renault, Dacia, Alpine, Nissan VP et Trucks, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat Professional, Maserati, Volkswagen, Seat, Skoda, Volkswagen Utilitaires, Audi, Lamborghini, Toyota, Suzuki. Il a été à l'origine de 31 000 ventes de véhicules neufs, 13 000 ventes de modèles d'occasion, le tout pour un chiffre d'affaires de 870 millions d'euros.

"Nous sommes heureux et très honorés d’avoir été choisis par cette marque fantastique pour la représenter en France depuis la région parisienne, commente, Edouard Schumacher, cofondateur du groupe de distribution. McLaren est une marque ultra-performante, technologique, innovante, qui mérite notre engagement total. Nous voulons créer un univers sur mesure, dans un écrin élégant et discret, niché dans les hauteurs parisiennes, où le client sera au cœur de toute notre attention. Notre site de Saint-Cloud offrira un service vente et après-vente exclusif et nous nous déplacerons partout en France, au plus proche de nos clients, pour leur faire découvrir et essayer les nouveautés exceptionnelles de la marque."