Ucar renoue avec PSA grâce à son programme grands comptes

Ucar annonce la signature d'un accord commercial avec le groupe PSA. Les agences de location du constructeur vont rejoindre le programme grands comptes d'Ucar.

Six mois après avoir perdu la gestion en marque blanche des offres de location de Citroën Rent, d'Opel Rent et de DS Rent, Ucar revient sur le devant de la scène locative dans le groupe PSA. Le loueur annonce en effet la signature d'un accord commercial avec le constructeur. Ce dernier porte sur le programme grands comptes d'Ucar dont les offres sont destinées aux assureurs et assisteurs.

Les 400 agences de location intégrées dans le programme Free2Move et connues commercialement sous les nom de Citroën Rent, Peugeot Rent, DS Rent et Opel Rent, pourront rejoindre le programme dès la fin du mois d'octobre 2019. Autre nouveauté : l'arrivée de Peugeot Rent dans l'accord commercial qui précédemment ne travaillait pas avec Ucar.

Un accord qui permet aux marques du constructeur de s'appuyer sur un partenaire solide pour cette clientèle exigeante, mais aussi pour Ucar d'élargir considérablement son maillage d'agences mises à la disposition des assureurs et des assisteurs.

Depuis le mois de janvier 2019, les programmes de location des marques du groupe PSA ne sont plus gérés par le loueur Ucar. Travelcar, dont la maison mère n'est autre que PSA, avait remporté l'appel d'offre lancé par le constructeur à l'automne 2018.