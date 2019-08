Le groupe Parot affiche des ventes semestrielles en hausse

Le distributeur confirme son bon début d’année en enregistrant un chiffre d’affaires semestriel en hausse de 6,3 %, à périmètre constant, porté notamment par l’essor de ses ventes de véhicules particuliers.

Si le marché automobile français enregistre un premier semestre 2019 morose, tous les opérateurs ne sont pas logés à la même enseigne et certains tirent même particulièrement leur épingle du jeu. C’est notamment le cas du groupe Parot, qui confirme un début d’année en plein essor. Ainsi, malgré des ventes nationales en net recul sur la période, le distributeur s’est distingué en affichant des résultats en progression notamment sur les ventes de véhicules particuliers. Avec 12 483 unités écoulées en 6 mois, le groupe signe une hausse de ses ventes de 15,9 % par rapport au premier semestre 2018. Cette progression intègre notamment les ventes des concessions de Bourges et Châteauroux acquises en 2018 par le groupe. Et même sans compter les résultats de ces deux acquisitions, le groupe Parot se fait fort d’une progression de 10,9 % de ses ventes.

Les véhicules d’occasion tirent les bons résultats

Dans le détail, le groupe Parot relève la vente de véhicules particuliers neufs de 6,3 % par rapport au premier semestre 2018. En ce qui concerne les VO, le réseau du distributeur a cru ses ventes de 14 % sur la période. De surcroît, son offensive digitale dans le domaine commence à payer puisque sa plate-forme Zanzicar.fr, dédiée aux ventes en ligne de VO, a vu son activité se déployer au cours du premier semestre. Le distributeur annonce le doublement des commercialisations via la plateforme qui lui apporte un chiffre d’affaires de 6,4 millions d’euros contre 2,9 millions l’année dernière, sur la même période.

Au total, son activité de véhicules particuliers lui a permis d’enregistrer un chiffre d’affaires de 204,7 millions d’euros, soit une croissance organique de 6,6 %. Le seul distributeur français côté en bourse a également enregistré un accroissement de son chiffre d’affaires dans le domaine des VI, et ce malgré un recul de ses ventes. En effet, l’opérateur a écoulé 1 914 véhicules commerciaux au premier semestre, contre 1 983 sur la même période en 2018, mais affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 5,6 % à 82,6 millions d’euros.

Le groupe Parot, qui a réalisé un chiffre d’affaires global de 287,8 millions d’euros durant cette première partie d’année, soit une progression de 9,4 % par rapport à l’année dernière (et + 6,3 % à périmètre constant), vise toujours d’atteindre les 600 millions de CA annuels en 2020, et ce en dépit de la cession de 4 de ses concessions. En effet, au cours du mois de juillet 2019, le distributeur a annoncé la vente de quatre sites, localisés dans le Centre-Val de Loire, qui représentent un chiffre d’affaires de 23,4 millions d'euros.