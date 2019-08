Faurie rachète les affaires VW, Seat et Audi du groupe Dargelos

Le groupe de distribution corrézien vient d’annoncer la reprise d’une partie des affaires du groupe Dargelos dans les Landes et le Lot-et-Garonne.

Faurie inaugure le bal des rachats en cette rentrée. Le distributeur corrézien a notifié à l’Autorité de la concurrence son intention de racheter une partie des concession du groupe Dargelos. Sont en jeu, trois sites Audi, deux concessions Volkswagen et un site Seat, tous situés dans les Landes (40) et le Lot-et-Garonne (47), deux départements sur lesquels le groupe Faurie n’opère pour l’instant pas.

Cette opération permet au distributeur de conforter son poids dans la distribution d’Audi et de Volkswagen et de faire entrer de surcroît la marque Seat dans son portefeuille. Le groupe Dargelos n’a donc plus dans son périmètre que ses affaires Kia et son point de location de véhicules estampillé Ucar, à Saint-Pierre-du-Mont.

Numéro 33 du Top 100 2019

Le groupe Faurie, présidé par Marc Faurie, s’est classé à la 33e position de notre Top 100 2019. Il représente les marques Renault, Nissan, Dacia, Volkswagen, Audi et désormais Seat, dans trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes (03, 63 et 15), deux d’Occitanie (46 et 82), trois de Nouvelle-Aquitaine (24,19 et 87), ainsi qu’en Ile-de-France (94).

L’an passé, il a été à l’origine de 11 085 ventes de VN et 830 VI, 8350 commercialisations de VO dont 5 150 à particuliers, le tout, à travers 9 concessions principales et 10 sites annexes. Le chiffre d’affaires du distributeur a atteint 472 millions d’euros, en hausse de 14 %.