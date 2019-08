L'équipementier NTN-SNR lance son école

Pour faire face à ses besoins accrus en main-d'œuvre, NTN-SNR investit dans un centre de formation. Implanté près d'Annecy (74), cet outil sera d'abord dédié à l'activité aéronautique avant d'être élargi dans un second temps à la rechange automobile.

L'aéronautique est un secteur qui fascine, qui progresse et qui embauche ! Spécialiste des roulements, l'équipementier NTN-SNR dispose, depuis avril 2018, d'un site de production étendue, à Argonay (74), pour faire face à la croissance de ce marché. C'est en effet dans cette usine que sont notamment conçus les roulements utilisés par les motoristes Safran, Pratt & Whitney, Rolls Royce ou encore General Motors.

Ouvert à tous les candidats

Mais alors que le groupe a pour objectif d'embaucher 150 personnes à Argonay d'ici 2023, une prévision liée à la hausse de la demande, NTN-SNR prend cette problématique à bras le corps avec le projet LEARN pour l’Ecole des Applications des Roulements NTN-SNR. Epaulé par des partenaires nationaux et locaux, le parcours de formation professionnelle proposé se compose de trois blocs d’actions : recrutement et intégration, formation sur les fondamentaux techniques et évaluation des compétences professionnelles, mobilisation des équipes.

D’une durée de 13 mois, ce parcours d’intégration et de formation, structuré, progressif et 100 % pratique, est ouvert à tout candidat de plus de 18 ans, sans condition de qualification ou diplôme. Aucun CV n’est demandé pour les phases de recrutement, composées d’une demi-journée de tests pratiques de logique et de montage (4h), puis d’un entretien de motivation. Une fois cette étape passée, la formation se déroulera en deux temps.

13 mois de formation et une certification

Un premier d'un mois à temps plein (140 heures d'immersion, dont 2 jours d'observation en atelier) permettant au candidat de découvrir les activités de montage et de rectification de NTN-SNR. Puis un second, avec une formation spécifique de douze mois soit en rectification, soit en montage aéronautique. Chaque session, comprenant entre 8 et 12 élèves, sera assurée par des experts de l'équipementier et des formateurs extérieurs.

À l’issue de ce parcours, les nouveaux rectifieurs et monteurs obtiendront un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) attestant de l’acquisition de capacités professionnelles pour les métiers de l’industrie, sur le plan national. Le lancement de ce projet aura lieu le 18 novembre 2019 après une phase de recrutement opérée en octobre. Cette démarche sera également mise en œuvre au sein de la rechange automobile dans les mois à venir.