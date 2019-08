Daf Conseil facilite la formation aux véhicules électriques et hybrides

Le spécialiste de la formation et de l'assistance technique pour la réparation automobile déploie l'habilitation B0L, un module de formation en ligne dédié aux véhicules électrifiés, facilement disponible pour tous les réparateurs.

Alors que le marché des véhicules électriques et hybrides continue de se développer, Daf Conseil entend faciliter l'accès des réparateurs à ce segment en déployant une nouvelle formation dédiée. Le spécialiste de la formation, de l'assistance technique et des solutions digitales pour les acteurs de la réparation automobile propose désormais l'habilitation électrique B0L.

Si pour intervenir sur un véhicule électrique ou hybride, disposer d'un technicien titulaire d'une habilitation électrique B2L et BCL (également proposée par DAF Conseil) dans l'atelier est obligatoire, la formation B0L est fortement recommandée pour le reste du personnel amené à travailler dans l'environnement électrique du véhicule, sans pour autant travailler sur les éléments haute tension.

Chacun son rythme

"Connaitre toutes les règles de sécurité relatives aux interventions sur des véhicules électriques ou hybrides est primordial pour pouvoir travailler sans prendre le moindre risque. Néanmoins, il n'est pas toujours simple pour des petites équipes de laisser partir un collaborateur en formation ne serait-ce qu'une demi-journée. C'est en partant de ce constat que nous avons décidé de lancer une formation B0L en e-learning à destination de tous les réparateurs", étaye Jacques de Leissègues, président de DAF Conseil.

Le chef d'entreprise commande les formations pour ses collaborateurs à partir du site web en quelques minutes. Une fois les identifiants et mots de passe reçus, les techniciens concernés peuvent suivre la formation à leur rythme, selon leurs disponibilités. La formation composée de 3 modules de moins de 30 minutes permet de trouver facilement un créneau pour une session de travail sans pour autant perturber le planning de l'atelier. A la fin de chaque module, le stagiaire répond à un questionnaire.

Tarifs agressifs et dégressifs

S'il obtient au moins 70 % de bonnes réponses, le module est validé et le suivant est débloqué. A la fin du troisième et dernier module, le stagiaire répond à un questionnaire sur l'ensemble de la formation. S'il obtient au moins 70 % de bonnes réponses à ce dernier questionnaire, un avis d'habilitation favorable et le document d'habilitation B0L pré-rempli au nom du stagiaire sont envoyés automatiquement par email au chef d'entreprise qui n'a plus qu'à le signer et le remettre à son collaborateur.

Tant que le stagiaire n'a pas obtenu la note suffisante pour obtenir l'avis favorable, il peut recommencer la formation. L'habilitation B0L est accessible pour quelques dizaines d'euros. Les tarifs oscillent entre 32 et 49 euros par collaborateur, selon le nombre de formations achetées, "soit un tarif bien en-deçà d'une formation qui s'effectuerait en présentiel", comme le souligne la société.