Vacances : quand le stress ne retombe pas

Selon une enquête de Wrike, près de 8 salariés sur 10 se sentent stressés avant leur départ en congés. Plus étonnant, 70 % du panel interrogé l'est également au retour.

Editeur de plateformes de gestion de travail collaboratif, Wrike s'est intéressé à la question du stress au travail et plus précisément au moment des vacances. Suivre les dossiers, finir ce qui est commencé, laisser des instructions pour passer la main, régler les urgences et les tâches importantes, anticiper la rentrée… autant de tâches qui engendre un niveau de stress important, toutes générations confondues, au moment du départ.

En comparaison à une période d'activité normale, 36 % des personnes interrogées se déclarent vraiment stressées avant de partir en congés, et 42 % légèrement stressées. Dans le détail, les femmes sont plus touchées que les hommes par ce phénomène (41 % contre 33 %) alors qu'en terme d'âge c'est bien la Génération X (39-54 ans) qui "domine" les débats (48 %), suivi de près par les Baby-boomers (55-73 ans, 45 %).

La Génération X sait profiter !

Plus étonnant, cette enquête révèle que les vacances elles-mêmes ne réduisent que très peu et momentanément ce niveau de stress qui réapparaît dès le retour au bureau. Près de 32 % des personnes interrogées se déclarent extrêmement et très stressées après leurs congés, 38 % légèrement, enfin seules 30 % pas du tout. Là encore, les femmes sont plus touchées que les hommes à leur retour de vacances, plus de 48 % d’entre elles se disant extrêmement ou très stressées, contre 22 % pour les hommes.

En termes de génération, les Baby-boomers sont les plus sujets à ce phénomène à ce moment précis, plus de 45 % d’entre eux se disant extrêmement et très stressés, suivis des Millennials (23-38 ans) à plus de 32 %, puis de la Génération X à 29 %. A noter que 39 % des répondants de la Génération X ne sont pas du tout stressés à leur retour de vacances, ce qui pourrait donner à penser que cette génération profite le mieux de la trève qui lui est offerte.