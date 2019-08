Succès pour les étudiants de la promotion Garac-Volkswagen

Pour la deuxième année consécutive, l'école argenteuillaise et Volkswagen Group France ont uni leurs forces pour former 16 étudiants au métier de conseiller client. Au final, l'ensemble de la promotion a obtenu son diplôme.

Initié à la rentrée 2017, le CQP de conseiller client Garac-Volkswagen Group France vient de récompenser sa seconde promotion. Cette année, 16 candidats venus d'horizons très variés (DUT Génie Mécanique, BTS Maintenance de Véhicules, formations commerciales ou gestion, ressources humaines, reconversion professionnelle) ont suivi dix mois de formation en alternance répartis entre une semaine au Garac et trois semaines en entreprise.

Lors de leur présence à l’Antenne enseignement supérieur du Garac, à Guyancourt (78), les stagiaires ont approfondi leurs connaissances en droit, management, vente, pour pouvoir aborder la gestion et la rentabilité d’un service. Les périodes dans les concessions des marques de VGF (VW, Audi, Seat, Skoda) les ont confrontés à la réception du client et de son véhicule, ainsi qu'à la relation avec le chef d’atelier et ses équipes.

Preuve de la pertinence de ce cursus, chacun des membres de la promotion a obtenu cette année son diplôme. Six candidats ont été admis avec les félicitations et deux avec les encouragements. A l'issue de leur formation, 13 élèves ont signé un CDI, deux d'entre eux poursuivent en licence OMSA que le GARAC ouvre à la rentrée, et un lauréat est dans l’attente d’une prochaine proposition de son entreprise.