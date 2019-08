Europcar se tourne vers Facebook

Pour renforcer sa politique RH, Europcar Mobility adopte un réseau social d'entreprise grâce à la plateforme Workplace by Facebook. Le déploiement de cette solution va permettre d'accélérer la transformation du groupe.

Passé en quelques années de simple loueur à acteur global de la mobilité avec l'intégration de nouveaux métiers, désormais neuf marques (dont quatre majeures : Europcar, InterRent, GoldCar, Ubeeqo) et une présence dans 130 pays avec 12 000 collaborateurs, Europcar Mobilty Group est aujourd'hui confronté à un défi de taille. Réussir à donner corps à ce nouvel ensemble et créer une culture d'entreprise devient ainsi un objectif majeur.

L'adoption par le groupe du réseau social d'entreprise Workplace by Facebook s'inscrit précisément dans cette démarche. Avec cette plateforme, Europcar entend renforcer la culture commune en rapprochant les collaborateurs, quel que soit le pays et la business unit, stimuler le partage d’informations et d’idées, et faciliter la gestion de projets grâce à une interface à la fois unique et aisément appropriable par l’ensemble des employés.

Adoption à grande échelle

Workplace by Facebook est en effet la déclinaison professionnelle du célèbre réseau social et met à disposition de ses utilisateurs des fonctionnalités similaires (fil d’actualité, profils, groupes internes, publications, notifications, chat Messenger, événements, vidéo live, intégration mobile, etc.). Après avoir été déployée avec succès en mars 2019 auprès des tops managers et des collaborateurs du siège parisien, la plateforme s’étend désormais à tous les pays dans lesquels opère Europcar Mobility Group, depuis les sièges sociaux jusqu’aux agences.

L’adoption à grande échelle de cet outil de travail digital permettra non seulement d’accélérer l’intégration des sociétés acquises par le groupe ces dernières années (Goldcar, Buchbinder), mais aussi de faire vivre la vision intégrée "ONE Group" et de promouvoir une culture d’entreprise qui a profondément changé, centrée sur le client et ses usages, orientée service et solutions de mobilité, appuyée sur les technologies et les talents.