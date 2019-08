Petronas veut trouver son futur ingénieur F1

Le fabricant de lubrifiants, partenaire de l'écurie Mercedes, lance une campagne de recrutement digitale dans le but de dénicher son futur ingénieur de piste qui accompagnera l'équipe britannique lors de la saison 2020.

Filiale du groupe pétrolier malaisien spécialisée dans la production et la distribution de lubrifiants, Petronas Lubricants International (PLI) recherche son prochain ingénieur Formule 1 à travers une campagne de recrutement digitale. La société, partenaire technique et sponsor titre de l'écurie Mercedes-AMG Petronas Motorsports, avait déjà mené une initiative similaire en 2018 et avait reçu plus de 7 000 candidatures venues du monde entier.

La future recrue sera chargée du suivi et des analyses des carburants Primax, du lubrifiant Syntium et des fluides fonctionnels Tutela afin de garantir leur conformité avec les réglementations FIA et les performances optimales pour l’écurie britannique qui a remporté les 5 derniers titres de Champion du monde de constructeurs.

Recrutement ouvert jusqu'au 25 septembre

"Chez PLI, nous cherchons sans cesse à améliorer les performances de notre solution Petronas Fluid Technology Solutions afin de permettre à l’équipe de rester en tête de la course. Nous affinons sans cesse notre savoir-faire et notre technologie avancée pour fournir des produits et services répondant aux besoins de tous nos clients, aussi bien nos partenaires en sport automobile, les constructeurs automobiles et les consommateurs qui nous font confiance au quotidien. Nous offrons aujourd'hui une opportunité absolument unique pour un candidat qualifié de rejoindre une équipe qui élabore des fluides de pointe qui doivent nous amener à de nouvelles victoires en championnats", se félicite Giuseppe D'Arrigo, directeur général et CEO de la société.

Le recrutement est ouvert jusqu'au 25 septembre 2019. Pour postuler, les candidats doivent visiter la page LinkedIn de Petronas Lubricants International ou envoyer un courrier électronique à ptfe2020@pli-petronas.com.