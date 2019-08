La France décroche l'organisation des Worldskills 2023

Organisées cette année à Kazan, en Russie, les Olympiades des Métiers s'installeront d'ici quatre ans dans l'Hexagone puisque Lyon a été désignée pour accueillir l'édition 2023.

Un an avant Paris 2024, il y aura donc Lyon 2023 ! Après avoir décroché l'organisation des Jeux Olympiques 2024, la France vient de se voir attribuer celle de leur équivalent pour les métiers artisanaux, techniques et technologiques. Le 21 août dernier, juste avant l'ouverture de l'édition 2019 (22-27 août), l'Assemblée générale de l'organisation mondiale Worldskills s'est réunie à Kazan, en Russie.

Les 82 pays membres de l'organisation, dont environ 60 votants, ont retenu la candidature française pour l'organisation de l'édition 2023. Les finales mondiales se tiendront ainsi à Lyon. Plusieurs centaines de jeunes professionnels (1 300 cette année à Kazan) âgés de moins de 23 ans se réuniront ainsi dans la capitale des gones. Le dossier tricolore a devancé celui du Japon qui paye sans doute le fait que l'édition 2021 soit déjà prévue sur le continent asiatique, à Shanghai en l'occurrence.

"La vitrine du talent de nos jeunes et de leurs secteurs"

"L’organisation en France des Olympiades des métiers à Lyon en 2023 est le symbole de la mobilisation sans précédent du Gouvernement en faveur de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage des jeunes dans notre pays, voie d’excellence, de passion et d'avenir, se félicite Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Ces "Jeux Olympiques des métiers" seront la vitrine du talent de nos jeunes et de leurs secteurs. Ils contribueront à l’attractivité des métiers. Ils démontrent que la France est une terre d’accueil de grands événements après l’obtention des Jeux Olympiques à Paris en 2024 et de la Coupe du monde de Rugby en 2023".

"Tous ensemble, nous avons su relever ce défi avec brio ! C’est une formidable mobilisation et un travail d’équipe sans précédent qui nous amène aujourd’hui à cette belle victoire pour la France, en réussissant à convaincre une large majorité de pays", s'enthousiasme quant à lui Michel Guisembert, président de WorldSkills France.