Jean-Luc Chotard intègre Carvivo en tant que directeur commercial

Jean-Luc Chotard, consultant spécialisé dans la formation et le développement commercial dans la distribution automobile, vient d'intégrer la société Carvivo, éditeur de logiciel et de traitement des leads.

Consultant spécialisé dans la formation et le développement commercial pour la distribution automobile, depuis plus de 15 ans, Jean-Luc Chotard poursuit sa carrière professionnelle au poste de directeur commercial de la société Carvivo.

La société d'édition de logiciels et de traitement des leads pour la distribution a basé sa croissance sur la mise en place de parcours fluides pour les clients sur les sites des concessionnaires. D'ores et déjà, Carvivo épaule les groupes de distribution à qualifier leurs prospects, traiter les leads, et fournit une aide également dans la prise de rendez-vous pour le compte de la concession.

Cette solution, devrait s'enrichir dès cet automne de nouveaux services. "Nous savons d'ores et déjà que le taux de conversion s'approche de 20 % suite au traitement des leads. Mais si nous l'accompagnons d'une prise de rendez-vous immédiate, ce taux est doublé et passe à 40 %", avance Jean-Luc Chotard.

Carvivo, dirigé par Nicolas Bailly, traite environ 500 000 leads par an et dispose de plus de 600 clients en Europe. Plusieurs groupes du Top 100 intègrent la solution Carvivo, dont Gueudet, Como, Gemy, Jean Rouyer Automobiles, BymyCar ainsi que le réseau Peugeot Occasions du Lion.

