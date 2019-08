Ce qui vous attend au salon de Francfort 2019

Si bon nombre de constructeurs ont passé leur tour pour la tenue d’un stand à Francfort, d’aucuns ont prévu de profiter de l’événement pour présenter leurs nouveautés.

En dépit du nombre de constructeurs présents en déclin lors de la soixante-huitième édition du salon de Francfort (IAA), les présentations ne manqueront pas. D’aucuns profiteront en effet de l’événement bisannuel, ouvert au public du 12 au 22 septembre 2019, pour dévoiler quelques nouveautés. Tour d’horizon non exhaustif des présentations.

Hyundai

Le constructeur sud-coréen, très impliqué dans la conception de motorisations alternatives, dévoilera un concept car baptisé Hyundai 45. Si le constructeur a entretenu le mystère quant au design du véhicule, en ne diffusant qu’une photo montrant l’arrière du véhicule, c’est parce qu’il entend justement profiter du Salon biennal pour lever le voile sur le design de ses futurs électriques. En effet, le sud-coréen annonce que le concept car révélera « la future orientation stylistique » de ces derniers. En outre, Hyundai présentera en avant-première mondiale la nouvelle et troisième génération de son i10. La petite citadine affichera notamment une calandre plus large que la génération précédente.

Volkswagen

Si à l’instar des autres constructeurs, la marque fera la part belle à l’électrique, notamment avec la présentation de l’ID.3, le premier modèle électrique de l’allemand, Volkswagen dévoilera surtout sa nouvelle identité visuelle. La marque fera peau neuve et présentera son nouveau logo élaboré par une équipe interne du groupe. Le constructeur entend tourner une nouvelle page et probablement tourner le dos aux déboires, du Dieselgate, qui ont entaché son image. « L’IAA de Francfort marquera une étape clé dans la réorientation stratégique de la marque Volkswagen », assure Ralf Brandstätter, directeur des opérations de la marque pour les VP.

BMW

Si le groupe a diminué son stand de plus d’un cinquième de sa surface par rapport à l’édition précédente, il n’entend pas pour autant diminuer la voilure sur la présentation de ses nouveautés. IAA sera ainsi l’occasion pour la marque à l’hélice de présenter nombreux nouveaux modèles. Parmi ceux-là, la troisième génération de son coupé sport X6 fera son apparition à l’entrée principale du parc des expositions de Francfort. BMW dévoilera en outre en avant-première, la nouvelle Série 1, ou encore la BMW Série 8 Grand Coupé, la M8 Coupé et la M8 en version décapotable, la Série 3 Touring etc.

Renault

Bien que la marque française ne soit pas dotée d’un stand, elle sera néanmoins présente pour exposer son nouveau Captur. La marque au losange dévoilera ainsi la dernière version de son SUV compact.