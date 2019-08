200 distributeurs Mercedes-Benz VUL certifiés Van ProCenters

En Europe, 200 concessionnaires Mercedes-Benz VUL et VI ont obtenu le label Van ProCenter. Son objectif : professionnaliser le réseau de cette branche, depuis quelques années distinguée de celle des VP.

C’est en 2013 que Mercedes-Benz, et plus particulièrement sa division VUL, a commencé à déployer au sein de son réseau européen le programme Van Pro Center. Et ce, avec deux objectifs : l’un, faire jaillir une identité claire pour cette branche, dissociée à cette époque de celle des VP. L'autre, faire monter en compétence le réseau avec, comme bénéfices, une qualité de la relation client améliorée ainsi qu’un volume de vente supplémentaire.

Aujourd’hui, avec 12 pays concernés, dont la France, le cap des 200 Van ProCenters vient d’être franchi. Les grands groupes de distribution comptant plusieurs sites, le nombre est en réalité bien supérieur. A elle seule, l’Allemagne recence aujourd’hui 196 sites labellisés appartenant à 60 groupes, tandis qu’en France, 22 concessions ont gagné le droit d’être badgées Van ProCenter.

60 % des distributeurs VUL labellisés en France d’ici la fin 2019

Point commun de ces concessions, toutes volontaires dans cette démarche : être passées par un audit rigoureux, portant sur plus de 50 critères différents et ayant permis la création un plan d’action personnalisé. Des consultants ont guidé et soutenus en permanence toutes les opérations au cours du processus.

A la clé, on retrouve cinq impératifs à respecter afin d’être labellisés : proposer en exposition et à l’essai la gamme la plus large en matière de Citan, Vito, Sprinter, Classe V ainsi que toute la gamme loisir ; disposer des forfaits de maintenance attractifs ; animer des solutions de mobilités (véhicule de courtoisie, taxi etc) ; respecter une certaine amplitude horaire d’ouverture ; et enfin compter dans ses équipes des collaborateurs formés à la Mercedes-Benz Academy.

Selon Matthieu Verger, directeur du programme Van ProCenter, les concessions converties ont vu leurs ventes croître de 10 % par rapport aux autres sites, avec également un prix moyen en net hausse via la mise en avant des financements et des accessoires notamment. Sans compter, selon les distributeurs, une amélioration constatée dans la qualité du service rendu au client . Fort de ces résultats, Mercedes-Benz Vans France ambitionne de labélliser 60 % de ses distributeurs VUL, réalisant 75 % du volume total.