Elektrobit intègre le programme Apollo de Baidu

L'équipementier franco-allemand a été retenu par le géant chinois en vue de devenir un fournisseur de logiciels embarqués à implémenter dans les véhicules autonomes. Un contrat hautement stratégique pour Elektrobit.

Apollo de Baidu comportera une brique d'origine franco-allemande. Elektrobit, l'équipementier spécialisé dans l'édition de logiciels embarqués pour l'industrie automobile, vient de signer un contrat avec le groupe chinois qui prévoit la fourniture de logiciels d'infrastructures automobiles pour l'Apollo Computing Unit (ACU), soit la plate-forme informatique embarquée avancée de Baidu dédiée à la conduite autonome.

"Apollo de Baidu a fait des progrès considérables depuis son lancement il y a tout juste deux ans, avec le soutien des leaders de l'industrie automobile, en Chine et dans le monde entier, a assuré Alexander Kocher, le p-dg d'Elektrobit. La Chine est un marché important et stratégique pour EB. Nous sommes donc heureux d'apporter nos produits et notre expérience dans l'Apollo Computing Unit. Nous sommes extrêmement fiers d'être partenaire et nous nous réjouissons de travailler avec Baidu ainsi qu'avec toute l'industrie pour accélérer le développement de la conduite automatisée basée sur Apollo."

La plateforme Apollo Computing Unit est développée dans l'optique d'une production en grand volume. Un projet d'envergure auquel participent quelques 156 partenaires industriels, dont des constructeurs automobiles chinois. Ce contrat obtenu par Elektrobit vient donc confirmer que son logiciel se place à la pointe de la technologie en termes de capacités et respecte les normes de qualité et de sécurité les plus élevées du secteur naissant.