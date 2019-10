La Jeep Compass va partager l'usine de Melfi avec la Jeep Renegade et la Fiat 500X.

La Jeep Compass s'installe à Melfi

Le groupe FCA a franchi une étape industrielle en lançant la phase de test de production de la Jeep Compass, à Melfi, en Italie. Une localisation stratégique pour servir les pays européens. Le groupe pilote également la chaine de production de la version hybride rechargeable.

C'est un quart de siècle qui se fête en beauté. Pour son 25e anniversaire, l'usine FCA de Melfi a amorcé la phase test de la production de la Jeep Compass qui s'installedans une chaine d'assemblage en Europe, en plus de celles existantes au Mexique, au Brésil, en Inde et en Chine. Une étape cruciale pour le développement commercial du produit dont les ventes augmentent sur le Vieux-Continent. Une période de calibrage qui va concerner toutes les versions y compris l'hybride rechargeable à commercialiser dès 2020, a fait savoir le groupe.

En se renforçant d'une déclinaison électrifiée, la Jeep Compass entend dépasser son record de 2018, en immatriculant plus de 78 000 unités sur un exercice, dans la région EMEA, confortant son statut de modèle le plus vendu dans la famille de la marque américaine. Pour mémoire, le segment des SUV compacts sur lequel se positionne le Compass représente 45 % du marché globale des SUV en Europe, soit près de 2,5 millions d'unités annuelles. La production de la Jeep Compass s'inscrit dans un plan d'investissement élargi, comprenant l'introduction de 13 modèles inédits ou restylés, ainsi que le lancement d'un plan d'électrification, avec l'introduction dans la gamme de 12 versions électriques de modèles nouveaux ou existants.

A lire aussi : FCA va assembler des batteries à Mirafiori

En 25 ans de service, l'usine de Melfi a produit 7,4 millions de véhicules. Elle a bénéficié en 2014 d'un investissement d'un milliard d'euros pour préparer le terrain à la Jeep Renegade et à la Fiat 500X. La Jeep Compass est donc le troisième véhicule à parcourir le tracer de production. A ce jour, Melfi emploi 7 300 personnes, sur 1,9 million de m² et comprend des zones dédiées à l'estampage, à la carrosserie, à la peinture et au montage.

Si le site sera désormais en charge des versions hybrides rechargeables du Compass et du Renegade, rappelons que le plan de FCA attribue par ailleurs au complexe de Mirafiori, à Turin, la production de la Fiat 500 BEV ainsi que des modèles Maserati hybrides et électriques, qui seront également produits à Modène. Les autres projets comprennent la production du Ducato Electric et de l'Alfa Romeo Tonale, au sein d'usines italiennes. L'électrification des modèles du groupe italo-américain a réclamé un investissement de 5 milliards d'euros.