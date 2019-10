Faurecia présente actuellement au salon de Tokyo 2019 ses technologies pour un habitacle connecté et personnalisé

Innovation : Faurecia redéfinit la diffusion du son dans l’habitacle

Reconnaissance faciale, analyse instinctive de la position des occupants, diffusion automatique des morceaux de musique préférés…la filiale du groupe PSA dévoile sa vision du système sonore dans l’habitacle de demain.

L’équipementier n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de proposer des solutions innovantes pour le cockpit de demain. En particulier en matière de son. En effet, depuis le rachat de Clarion officialisé en mars 2019, Faurecia multiplie les présentations de nouveaux systèmes qui équiperont les futurs habitacles. C’est d’ailleurs sous le nom de sa quatrième branche, Faurecia Clarion Electronics, créée pour entériner le rachat de l’équipementier japonais, que la filiale du groupe PSA expose en ce moment au salon de l’automobile de Tokyo.

A cette occasion, l’équipementier français dévoile ses technologies dont l’une, en avant-première mondiale, baptisée Connected Premium Sound Technologies. Alliant le savoir-faire de la maison mère, à savoir la fabrication de sièges et de technologies d’intérieurs de véhicule, et celui de Clarion, spécialiste de l’audio et de l’électronique embarquée, la solution s’appuie sur diverses technologies.

L’usager, équipé d’un smartphone doit prendre une dizaine de photographies sur une application dédiée pour activer la reconnaissance faciale. Il sélectionne ensuite ses morceaux de musique préférés ainsi que diverses options sur la manière dont il souhaite que le son se diffuse. Une fois installé dans le véhicule, et quelle que soit sa position à l’intérieur, le système Full digital sound de l’équipementier le reconnait et lui propose d’activer sa playlist. Le système peut même lui suggérer des titres en fonction de ses goûts musicaux. Enfin, la diffusion du son s’adapte automatiquement en fonction des personnes assises dans le véhicule, les réglages acoustiques se faisant en fonction de la position des équipements.

"C’est une solution aboutie qui est destinée à équiper rapidement les prochains véhicules", indique Sébastien Brame, directeur de la communication monde de Faurecia Clarion Electronics. "Les différents rachats opérés ces deux dernières années nous permettent de proposer des systèmes des plus novateurs dans l’habitacle ; comme par exemple la diffusion de son sans haut-parleur grâce au système élaboré par Clarion", ajoute le directeur. Outre Clarion, le dirigeant fait notamment référence à l’acquisition par Faurecia de Parrot Automotive en 2018 et de Coagent Electronics en 2017, qui constituent désormais l’entité Faurecia Clarion Electronics de l’équipementier.