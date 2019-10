Concept-car : Suzuki présente son véhicule 2-en-1

A l’occasion de la 46e édition du salon de Tokyo, le constructeur expose son coupé transformable. Le Waku Spo préfigure la possibilité d’avoir un véhicule adaptable en fonction de son utilisateur, et pourquoi pas une solution destinée à l’autopartage.

Deux voitures pour le prix d’une ? C’est le concept que propose Suzuki avec le Waku Spo, lors de l’édition 2019 du Tokyo Motor Show. En appuyant simplement sur un bouton, le conducteur pourra en effet changer la forme du véhicule. Ainsi le profil de la carrosserie passera d’un petit coupé 2 places à une forme plus allongée capable d'accueillir 4 occupants. Le tableau de bord et la calandre aussi se voient transformés dans le mouvement. Le conducteur pourra, en outre, choisir la configuration intérieure en optant soit pour un univers composé de plusieurs écrans, soit pour une atmosphère faite de boiserie, le tout avec deux choix de signature lumineuse.

Comme bien souvent lors de présentation de concept novateur, le Waku Spo n’est pas destiné à être commercialisé. "Nous voulons continuer à développer cette technologie. On ne pense pas à la produire en série. Notre objectif à terme est de construire un véhicule conçu à la fois pour deux occupants et plus", explique le designer du véhicule, Takafumi Ogiso.

Le coupé bicolore est ainsi pensé selon le constructeur pour répondre au besoin d’une même famille. Les membres pouvant le transformer en fonction de son utilisation ou de ses préférences. "L’idée est de proposer une voiture, aménageable, à partager" ajoute le designer. Outre les membres d’une même famille, le concept doté d’une technologie hybride rechargeable se veut ainsi adapté aux nouvelles mobilités parmi lesquelles l’autopartage.