Sixt Mobility Consulting acquiert un concurrent en Allemagne

La branche du loueur spécialisée dans la gestion de flotte prend le contrôle de Flottenmeister GmbH, un concurrent allemand gérant plus de 7 000 véhicules. Une opération inscrite dans le plan DRIVE>2021 du géant de la location.

Sixt Mobility Consulting agite le marché de la gestion de flotte en cette fin d’année. Dans la foulée du lancement de son application The Companion à l’échelle européenne, l’entité de Sixt spécialisée dans la gestion de flotte annonce l’acquisition de l’intégralité du capital de Flottenmeister GmbH, un concurrent direct opérant en Allemagne.

Ce gestionnaire de flottes indépendant, basé comme Sixt Mobility Consulting à Pullach, près de Munich, gère plus de 7 000 véhicules de société. "L'acquisition de Flottenmeister est une nouvelle étape cohérente dans la mise en œuvre de notre programme stratégique « DRIVE>2021 » et une base solide pour atteindre nos objectifs de croissance. La proximité géographique et la conjonction des services nous aideront à intégrer Flottenmeister GmbH. Outre les effets sur la croissance, nous attendons de ce rachat des effets de synergie positifs", analyse Michael Ruhl, le CEO de Sixt Leasing SE, actionnaire de Sixt Mobility Consulting GmbH.

Grâce à cette opération, Sixt Mobility Consulting renforce sa position sur le marché allemand et porte son portefeuille à plus de 50 000 contrats en Europe, soit une croissance de plus de 15 %.