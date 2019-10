Valeo signe un bon troisième trimestre 2019

L'équipementier français a réalisé un solide trimestre qui s'est achevé en croissance de 8 %, à l'échelle mondiale. Après neuf mois, Valeo totalise plus de 14,5 milliards d'euros, soit un score en hausse de 2 %.

"Conformément à nos prévisions, notre surperformance s’est accélérée au troisième trimestre, dans tous nos Pôles d’activité et dans toutes les régions de production y compris en Chine. Cette accélération résulte d’un mix clients et produits redevenu favorable et de l’entrée progressive en production de contrats dans les domaines des caméras, des systèmes liés à l’électrification et de l’éclairage". C'est en ces termes que Jacques Aschenbroich, le p-dg de Valeo a analysé les résultats du troisième trimestre 2019, en marge de la présentation du bilan, ce 24 octobre 2019.

Au cours de la période, le groupe Valeo a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4,77 milliards d’euros, en hausse de 8 % et de 6 % à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d’affaires en provenance de la première monte s’établit à 4,04 milliards d’euros et progresse de fait de 7 % (+5 % à périmètre et taux de change constants), dans un contexte de repli de la production mondiale. En revanche, l'activité liée aux éléments de seconde monte a fondu de 3 %, à 477 millions d'euros, du fait du ralentissement des affaires en Europe et de la fermeture des activités en Iran. Enfin, les ventes de la catégorie divers (incluant les ventes d’outillages), ont progressé de 46 %, à 249 millions d'euros, confortant le scénario d’une poursuite au 4ème trimestre, d’une surperformance supérieure à celle du 1er semestre.

Lire aussi : Décroissance en trompe-l'oeil pour Valeo

Le bilan consolidé après neuf mois d'exercice fait état d'un chiffre d'affaires de 14,54 milliards d'euros, soit un montant supérieur de 2 % à celui de l'an passé. La première monte a généré 84 % de ce total, avec 12,26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en progression de 1 % (- 1 % à périmètre et taux de change constants). Toujours pour les raisons évoquées précédemment, la branche pièces de rechange se contracte de 3 %, à 1,48 milliard d'euros. Les ventes de produits divers rapportent quant à elles 800 millions d'euros, soit 27 % de plus que l'an passé.

Dans la zone géographie Europe & Afrique, le groupe a engrangé 1,79 milliard d'euros de chiffre d'affaires en première monte, en amélioration de 5 %, par rapport au troisième trimestre 2018. Ce territoire pèse de fait 44 % du chiffre d’affaires première monte du groupe. L'Asie et le Moyen Orient ont rapporté 1,2 milliard d'euros, en retrait de 1 %, mais 5 points au-dessus de la performance industrielle. Valeo s'est illustré dans les Amériques. Dans celle du Nord, l'équipementier français a signé une progression de 14 %, à 862 millions d'euros et dans celle du Sud, la croissance a été de de 9 %, à 103 millions d'euros.