PSA cède la totalité de Peugeot Motocycles

Le groupe français a décidé de vendre l’intégralité de ses parts, en l’occurrence 49 %, de Peugeot Motocycles à Mahindra Two Wheelers Europe qui avait acquis 51 % du capital en 2015.

PSA va se séparer pour de bon de Peugeot Motocycles. Le groupe français annonce la prochaine cession à Mahindra Two Wheelers Europe, déjà actionnaire à hauteur de 51 % depuis 2015, de la totalité de ses parts restants dans le capital. La filiale du groupe Mahindra détiendrait ainsi 100 % de Peugeot Motocycles. PSA assure dans son communiqué que cette opération "confirme l’engagement du groupe Mahindra à poursuivre la croissance de Peugeot Motocycles, basé à Mandeure en France".

Le désengagement de PSA ne signifie pas que la marque Peugeot cessera d’être utilisée. Un contrat de licence continuera à lier Peugeot à Peugeot Motocycles tandis que les équipes de la marque au lion continueront à être impliquées dans le design et le développement des produits. "Cette décision des actionnaires permettra à Peugeot Motocycles de bénéficier des compétences d’un acteur mondial de premier plan dans le secteur des deux-roues. De notre côté, chez Peugeot, nous resterons pleinement investis à travers l’utilisation de notre marque et via notre apport sur le plan du design et des innovations technologiques pour ces objets de mobilité", confirme Jean-Philippe Imparato, le directeur de la marque Peugeot.

Les deux protagonistes se veulent également rassurants quant à l’avenir des équipes de Peugeot Motocycles en France. L’entreprise devrait rester basée sur son site historique de Mandeure, à proximité de Montbéliard. Quant au plan « Performance 2020 » dévoilé en juillet 2018, il demeure d’actualité. Il prévoit notamment le lancement de sept nouveaux modèles entre 2019 et 2021 et un développement international, tant en Europe qu’en Asie.