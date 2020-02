Les solutions Wheel Clean, Insect Clean, Glass Clean et Interior Clean complètent l'offre d'Auwa et seront commercialisées à partir du mois d'avril.

Auwa pense aux boutiques

Hormis un nouveau produit de prélavage destiné aux professionnels, la marque du groupe WashTec lance quatre produits en boutique en mesure de satisfaire la clientèle.

Passé dans le giron de WashTec AG en 2008, Auwa enregistre des résultats en constante augmentation, pour atteindre un chiffre d’affaires de 45,6 millions d’euros en 2018. Présent sur le territoire depuis 2015, le leader du marché européen des produits de lavage, qui fête ses 50 ans d’existence, amène également sa pierre à l’édifice en ce qui concerne les résultats de WahTec France, la filiale nationale ayant établi un nouveau record l’an passé avec un CA de 63,106 millions d’euros.

Ainsi, pour ce qui est de la branche chimie de WashTec France, celle-ci compte un peu plus d’une quinzaine de personnes. De quoi traiter environ 5 000 commandes par an, via de jolies références tant chez les constructeurs (PSA, Renault, VW…) que chez les pétroliers (Total, Avia-Picoty, BP, Esso…), les « laveurs » professionnels (Eléphant Bleu, Planet Wash, Speed Wash, Total Wash…), ou encore les grandes et moyennes surfaces (Carrefour, Intermarché, Super U…).

En particulier, le succès d’Auwa repose sur l’offre ShineTecs et ShieldTecs, soit les deux produits premium de la gamme TecsLine combinant brillance et protection, déjà présentés dans nos colonnes. Mais aujourd’hui, le spécialiste de la chimie enrichit son offre avec un produit de prélavage efficace pour l’élimination des résidus routiers tenaces, PreLavan Perfume. Destiné aux exploitants d’installations de lavage, ce produit est idéal pour le nettoyage des jantes et les pistes de lavage haute pression jetwash, le client pouvant admirer la mousse généreuse lorsqu’il applique le produit avec un canon à mousse. Alcalin, il libère un agréable parfum au bois de santal exotique et unique.

Parallèlement, sous le label Best Performance d’Auwa, WashTec France vient de lancer la commercialisation en boutique de quatre produits spécifiques à l’encontre des clients de stations de lavage : Wheel Clean, Insect Clean, Glass Clean, et Interior Clean. Non acide, le premier est idéal pour nettoyer et dégraisser efficacement les jantes en acier et en aluminium, tout en leur redonnant de l’éclat. Le deuxième, quant à lui, a pour vocation d’éliminer les résidus d’insectes et les fientes d’oiseaux sans agresser les matériaux. Il peut s’utiliser dans le cadre d’un traitement préalable des zones concernées avant le lavage automatique ou entre deux lavages.

Pour sa part, Glass Clean dispose d’un grand pouvoir dégraissant, en mesure de nettoyer délicatement les surfaces vitrées et les glaces des rétroviseurs sans laisser de traces. Enfin, pour l’entretien de l’intérieur du véhicule, InteriorClean permet de nettoyer rapidement toutes les surfaces en plastique (tableau de bord notamment), cuir, tissu, chromes, aluminium et bien d’autres matières. Les conditionnements en flacons de 500 ml comportent une fenêtre transparente du niveau de remplissage afin de s’enquérir de la quantité de produit contenue, ainsi que des consignes d’utilisation. Ces produits seront disponibles début avril à un prix de vente conseillé de 8 à 9 € en fonction de la référence, soit un prix en phase avec le marché.