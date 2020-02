Eléphant Bleu poursuit sa croissance

Organisée cette fois dans la station alpine des Arcs, la traditionnelle convention d’Eléphant Bleu a permis d’établir un bilan sur 2019 et de se projeter sur l’exercice en cours, avec le déploiement du digital en toile de fond.

Après Paris en fin d’année 2018, la traditionnelle convention Eléphant Bleu avait cette fois choisi le cadre somptueux de la station des Arcs, au cœur des Alpes pour réunir ses adhérents, et ce durant trois jours (du 27 au 30 janvier 2020). L’occasion de dresser le bilan 2019 et de se projeter sur l’exercice en cours, avec au menu un soin particulier accordé à l’expérience client.

Ainsi, pour ce qui concerne 2019, l’enseigne a connu un développement qualifié « d’exceptionnel » avec la création de 22 centres de lavage, et l’arrivée de 16 nouveaux franchisés depuis la dernière convention. Dans ce registre, il faut d’ailleurs préciser que les franchisés déjà en place ont contribué à l’extension du réseau à hauteur de 70 % (dans la mesure où certains ouvrent un voire deux centres supplémentaires). Parallèlement, Eléphant Bleu s’est implantée à La Réunion grâce à l’ouverture de deux centres. Et puis, toujours au chapitre ouverture, le premier « Drive » Eléphant Bleu, soit le nouveau concept de tunnel de lavage de l’enseigne, a vu le jour à Arras, par le biais du dynamique franchisé Jean-Noël Verdière.

A ce sujet, les retours sont pour le moins excellents puisque 90 % des clients ont exprimé leur satisfaction, 98 % indiquent qu’ils vont revenir et 80 % d’entre eux utilisent la zone de finition intérieure gratuite et illimitée. Plutôt encourageant pour ceux qui veulent également franchir le pas ! Au-delà de cet aspect, suivant le rythme d’évolution du réseau et ceci également dans le but de se donner les moyens de sa transition numérique, l’équipe du franchiseur s’est renforcée avec la création de 2 postes au département marketing que dirige Solène Ecklé. En outre, l’équipe terrain a vu l’arrivée de 2 nouveaux chefs de région. Ainsi, cette équipe compte désormais 5 personnes pour animer le réseau de franchisés, sous la responsabilité de Stéphanie Meder.

Côté perspectives, la convention Eléphant Bleu a permis de valider le développement de nouveaux moyens de paiement afin de favoriser fortement l’expérience client lors de sa démarche. D’abord, le paiement par carte bancaire sans contact apporte un nouveau service d’ores et déjà très plébiscité par les clients qui dématérialisent de plus en plus leur paiement pour plus de simplicité et de rapidité. Mais surtout, 2020 verra l’application mobile Eléphant Bleu devenir un moyen de paiement et de fidélité 100 % digitalisée, dans la mesure où la fonction paiement fera normalement son apparition au tout début du deuxième semestre.

Si cette nouvelle application permettra accessoirement au réseau de franchisés de se mettre au même niveau que son principal concurrent sur le plan services, elle représente surtout un levier marketing puissant avec la possibilité d’augmenter le chiffre d’affaires via la conquête de nouveaux clients, le développement du panier moyen et la fréquence de lavage. Enfin, 2020 signe l’engagement d’Eléphant Bleu dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises en soutenant le skipper Fabrice Amedeo (présent à la convention) dans ses projets sportifs, océanographiques et pédagogiques.