L'enseigne compte plus de 1 000 centres de lavage en France et près d'une quinzaine dédiés au lavage à la main.

Total Wash au sommet

Outre l’attribution du titre de Meilleure Enseigne 2020 dans sa catégorie, par le magazine Capital, Total Wash n’en poursuit pas moins sa stratégie de développement via son offre de lavage hors station-service et son concept de lavage sans eau.

Dans notre newsletter lavage de décembre 2019, nous n’avions pas manqué de faire écho de l’attribution du label Capital Meilleures Enseignes 2020 au réseau de lavage sans eau Ecolave, dans la catégorie « Les champions du transport : stations de lavage automobile ». Pour rappel, cette distinction relative à la qualité de service est issue d’une étude online réalisée du 15 juillet au 05 août 2019 par Statista auprès de 20 000 consommateurs (les résultats ayant été publiés par Capital en novembre dernier), sachant que le palmarès 2020 repose sur l’évaluation de 1600 réseaux et que seuls 389 ont été récompensés dans 42 secteurs différents.

Bref, de quoi amener Total Wash à communiquer également sur l’évènement, revendiquant cette fois le rang de Meilleure Enseigne 2020 dans sa catégorie. Nuance ! Ou comment rendre à César ce qui est à César, quand bien même le réseau du pétrolier ne joue pas dans la même cour que le réseau en franchise côté prestation ! En effet, avec plus de 1 000 centres de lavage sur le territoire et plus de 17 millions de lavage réalisés chaque année, Total Wash représente la plus importante vitrine en matière de lavage traditionnel, soit le lavage assuré via des portiques multiprogrammes avec brosses douceur et lave-châssis, ainsi que des pistes haute pression avec brosses, canons à mousse et cire lustrante.

Bien sûr, à cette offre premium viennent s’ajouter les aspirateurs avec souffleurs, les parfumeurs d’habitacles et autres lave-tapis. En outre, un autre argument vient désormais renforcer la qualité de service du plus grand réseau de lavage automobile : la nouvelle application mobile. Lancée en septembre 2019, celle-ci permet aux automobilistes de trouver les centres de lavage à proximité et d’acheter leurs lavages directement depuis leur mobile.

Une démarche qui s’applique également à l’offre de lavage hors stations-service (l’inauguration récente du centre de Roissy en donne le meilleur exemple) ainsi qu’au nouveau concept de lavage à la main qui, rappelons-le, repose sur un matériel de pointe (machine à vapeur, aspirateurs, compresseurs et produits d’entretien sans eau) et sur des prestations complémentaires à forte valeur ajoutée (pressing des sièges, soin du cuir, etc.).

Apparemment, le concept a le vent en poupe puisque l’enseigne vient tout juste d’inaugurer son nouveau centre du parking Indigo des Galeries Lafayette (Niv-2 zone verte et zone rouge), inauguration faisant suite à l’ouverture des autres centres parisiens des parkings Indigo Vendôme, George V et Haussmann Printemps. Une liste à laquelle s’ajoutera prochainement (normalement en avril) celui du parking Indigo des Champs Elysées ! Bref, à ce jour, Total Wash compte désormais 15 centres de lavage à main sur l’Hexagone dont 14 en Ile-de-France, avec de belles perspectives d’ouvertures à commencer par Strasbourg.