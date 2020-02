Peugeot championne de l'engagement

La 3e édition du baromètre d'Ultramédia a consacré la marque au lion. Peugeot s'avère être une championne des réseaux sociaux par sa capacité à engager sa communauté et à l'influencer. Le podium est complété par deux autres marques françaises.

Avec 12,9 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook, 68 600 mentions sur le web entre le 1er avril et le 30 juin 2019 et un taux d'engament de 2,33 %, Peugeot se hisse au sommet du classement établi par Ultramedia. Des 20 marques automobiles étudiées pour cette troisième édition du baromètre, la française s'est montrée plus enclin à embarquer les socionautes dans son univers et à les influencer en sa faveur.

Durant la période étudiée, Peugeot a surclassé ses concurrents dans des items comme la croissance de sa base d'abonnés, la visibilité dans les moteurs de recherche et le nombre d'interactions sur les réseaux sociaux. Son score de 2,33 % d'engagement contre une moyenne sectorielle de 1,75 % dit tout de la pertinence de son discours sur la toile et de l'impact de ses 2 contenus publiés en moyenne par jour.

Citroën et sa maîtrise des trois pouvoirs

La note globale de Peugeot attribuée par Ultramedia atteint 79/100. Le podium se complète de Renault et Citroën qui ont obtenu respectivement des notes de 75 et 69 sur 100. Tandis que Peugeot est résumée par les analystes à une "marque populaire en pleine expansion", Renault présente selon eux les atouts d'une marque "expressive et dynamique" au fort potentiel compte tenu de sa communauté de 19,1 millions de personnes, à l'époque de l'étude. Très active sur les réseaux Facebook et Twitter (1 272 contenus produits, contre 179 pour Peugeot), Renault a un taux d'engagement encore en retrait, à 0,31 %.

Citroën n'est pas en reste. La marque s'illustre par une maîtrise homogène des trois pouvoirs (relationnel, expression et engagement). Totalisant une communauté de 10,9 millions de personnes sur les deux réseaux considérés par Ultramédia, ses publications font mouche. Les 265 contenus produits ont généré 1 200 interactions sur Twitter et 71 200 sur Facebook, soit un taux d'engament de 1,47 %, rapporte l'étude.

Volkswagen et Mercedes dans le sillage

Parmi les marques importées, on note les solides performances de Volkswagen (67/100) et Mercedes (65/100). Derrière, un écart se creuse avec BMW (57), Ford, Toyota (56), Nissan et Audi (54). En queue de peloton, quelques surprises, notamment la présence de Seat. La marque espagnole obtient à peine 39/100, soit autant qu'Alfa Romeo et légèrement plus que Skoda (37) et Volvo (34).

Ultramédia livre enfin un podium par catégorie. La palme du pouvoir relationnel revient à Nissan, devant Peugeot et Volkswagen ; la palme du pouvoir d'expression est attribuée à Renault devant Audi et BMW ; enfin la palme du pouvoir de l'engagement va à Peugeot et Toyota, devant Volkswagen et Hyundai.