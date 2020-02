Avec une estimation de budget brut de 117,1 millions d'euros, Carglass a investi plus que toute autre enseigne, en 2019.

Marché publicitaire : les comptes 2019 de l'après-vente

Selon le bilan dressé par Kantar Media pour le Journal de l'Automobile, les investissements publicitaires bruts des enseignes après-vente en 2019 ont augmenté de 6,5 %, à plus de 246 millions d'euros. Le top 5 a largement contribué à cette progression.

Les enseignes du secteur de l'après-vente ont accentué la pression publicitaire en 2019. Tel est le constat tiré du rapport édité par Kantar Media pour le Journal de l'Automobile. En brut, les achats d'espace sur un périmètre impliquant la télévision, la radio, la presse, l'affichage, le cinéma et les bannières internet, ont représenté 246,31 millions d'euros, au cumul de l'année écoulée. Un montant en hausse de 6,5 %, par rapport à 2018.

La télévision a certes concentré la majeure partie de ce budget avec 166,3 millions d'euros bruts (67,5 % de PDM), en gain de 9,7 %, mais la radio a particulièrement attiré les annonceurs du secteur. Selon le bilan de Kantar Media, les investissements se sont élevés à 59,82 millions d'euros bruts, soit 13,6 % de plus que l'année précédente (24,3 % de PDM).

A l'inverse, il apparait que les acteurs de la réparation et de l'entretien ont freiné sur les autres canaux de communication. Le papier n'est plus en vogue. Que ce soit l'affichage extérieur ou la presse, les deux médias ont été boudés. L'un a accusé un repli de 32,8 %, à 3,6 millions d'euros bruts, tandis que le second a fondu de 34,9 %, à 4 millions d'euros bruts. Les bannières internet totalisant à peine presque 12,5 millions d'euros bruts en déclin de 18,4 %.

Comme de coutume, Carglass fait cavalier seul en tête du classement. La pige de Kantar Media crédite l'enseigne d'un investissement brut de 117,1 millions d'euros, soit 10,2 % au-dessus des relevés de 2018. En faisant exploser les budgets (+132,6 %) sur le périmètre analysé, Oscaro.com cumule 20,15 millions d'euros bruts sur la période et se rapproche d'Autodistribution qui a investi 22,5 millions d'euros, en 2019 (+13,6 %). Le retrait d'Allopneus (-31,6 %) conjugué à un effort tout particulier (+10,1 %) a permis à Midas de s'emparer de la 4e place au classement des annonceurs du secteur, avec 11,1 millions d'euros pour le fast-fitter contre 9,5 millions pour le pure player.