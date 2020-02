Le groupe ZF avance vers l'usine 4.0

L'équipementier allemand a effectué les démarches pour rejoindre le projet Open Manufacturing Platform (OMP), porté depuis l'an passé par BMW Group et Microsoft. Une initiative qui servira à innover sans entacher la rentabilité de l'entreprise.

ZF Friedrichshafen AG a décidé de rejoindre le projet Open Manufacturing Platform (OMP), a fait savoir le groupe, ce 24 février 2020. L'équipementier donne donc plus de crédit encore au projet proposé par BMW Group et Microsoft, qui a pour ambition de permettre à l’industrie manufacturière d’innover plus rapidement et ce, de manière plus rentable. En effet, l'idée étant qu'en mutualisant leurs connaissances, plusieurs cas pratiques industriels et un modèle de programmation, les membres du projet seront en mesure de simplifier et d'accélérer le développement de leurs propres services et solutions.

"Le projet OMP est l‘élément central qui va permettre de développer davantage les capacités de production numérique de ZF. Nous pourrons ainsi répondre aux exigences actuelles et futures du secteur pour atteindre le niveau supérieur de maturité de l’Industrie 4.0", a commenté Jürgen Sturm, le directeur IT du groupe ZF. De l'avis de l'équipementier allemand, cette vision technologique répond aux besoins de toute l’industrie, notamment en matière d’interconnexion des données de machines et de systèmes ou encore d’intégration de systèmes. Pour mémoire, les membres du projet conserveront le contrôle intégral de leurs informations.

Le partage transparent de données n’est pas encore une réalité puisque de nombreuses sources de données doivent d’abord être connectées entre elles au sein de l’entreprise avant de pouvoir l’être avec des partenaires et sociétés externes. ZF travaille activement à développer davantage l’Industrie 4.0 existante pour en faire un modèle d’usine encore plus intelligent, avec comme axe principal, l’intégration transparente de données par le biais de plateformes et de processus ouverts et interopérables.