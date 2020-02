Le Volkswagen Caddy se modernise

La 5e génération de la fourgonnette, en plus d’apporter un vent de fraîcheur sur le plan du style, fait le plein d’équipements connectés et digitaux. Sa commercialisation interviendra fin 2020 en France.

C’est à Düsseldorf, en Allemagne, que Volkswagen Véhicules Utilitaires a levé le voile sur la 5e génération du Caddy. Les quelques esquisses diffusées en amont laissaient présager d’un véhicule en sensible évolution sur le plan du style. La découverte du produit final confirme cette impression. Le nouveau Caddy, sans être révolutionnaire, se démarque assez fortement de la précédente génération.

Cette nouvelle identité visuelle passe notamment par un capot moteur surélevé façon SUV, par une nouvelle signature lumineuse tant à l’avant qu’à l’arrière et par de nouvelles dimensions, le Caddy gagnant 62 mm en largeur (1 855 mm) et 93 mm en longueur (4 501 mm), dont 73 mm au niveau de l’empattement (2 755 mm). Une évolution des cotes qui permet au Caddy d’afficher un volume de chargement de 3,3 m3. La version à empattement long, le Caddy Maxi, pointe quant à elle à 4 853 mm de long et 4 m3 de capacité de charge.

Commercialisation fin 2020

"Notre objectif était de rendre le travail et la vie à bord du nouveau Caddy plus facile, plus pratique et plus personnalisable que jamais", commente Thomas Sedran, le président du directoire de Volkswagen VU. Concrètement, cela se traduit par un habitacle entièrement revu qui n’est pas sans rappeler celui de la nouvelle Golf. Les écrans digitaux sont à l’honneur avec un combiné d’instruments numérique de 10,25 pouces et un écran tactile de 6,5, 8,25 ou 10 pouces. Le tout est complété par un pavé tactile situé à gauche du volant permettant de commander les fonctions d’éclairage et de visibilité. La gamme d’équipements s’accompagne en outre de 19 systèmes d’aide à la conduite.

Sous le capot, la nouveau Caddy accueille des blocs TDI de 75 et 122 ch répondant aux dernières normes antipollution. Viennent s’ajouter un moteur essence de 116 ch et un moteur au gaz naturel. Le nouveau Caddy arrivera dans les concessions dès 2020, d’abord en Allemagne, en Autriche et en Pologne. La liste des pays s’allongera très rapidement, d’ici à la fin de l’année, avec, parmi les principaux marchés, la France, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie et l’Italie.