Dans le cadre d'une visite officielle, Jair Bolsonaro se rendra à Miami et Dallas les 9 et 10 mars prochains.

Jair Bolsonaro rêve d'accueillir une usine Tesla

Le président brésilien Jair Bolsonaro entend profiter de sa visite aux États-Unis, en mars 2020, pour convaincre le constructeur californien d'installer une usine dans son pays.

Après les Etats-Unis, la Chine et l'Allemagne, au tour du Brésil ? Alors que la première "Gigafactory" européenne de Tesla devrait ouvrir ses portes en 2021, un autre pays fait aujourd'hui les yeux doux à la firme d'Elon Musk. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a en effet annoncé qu'un des objectifs de sa visite le mois prochain aux Etats-Unis était d'obtenir l'installation dans son pays d'une usine du constructeur américain de véhicules électriques.

"En mars, je serai aux Etats-Unis. Dans notre agenda très chargé, nous évoquerons la possibilité d'amener Tesla au Brésil", a indiqué le chef de l'Etat sur Twitter, vendredi 21 févtrier, dans un message illustré par une photo d'une usine de l'entreprise américaine. La veille, un de ses fils, Eduardo Bolsonaro, avait déjà fait part d'une rencontre avec le ministre conseiller de l'ambassade des Etats-Unis au Brésil pour discuter d'une éventuelle installation de Tesla.

L'Etat de Santa Catarina pressenti

Le ministre avait, pour sa part, rencontré le 12 février un représentant de Tesla en compagnie d'un responsable économique de la municipalité de Criciuma, une ville de 213 000 habitants dans l'Etat de Santa Catarina (sud) qui pourrait accueillir une usine du groupe d'Elon Musk. Lors de sa visite officielle, Jair Bolsonaro doit se rendre à Miami et Dallas les 9 et 10 mars.

D'après les chiffres de l'Association nationale des véhicules à moteur (Anfavea), la vente de voitures électriques est en forte augmentation au Brésil depuis 2016. En 2019, 11 844 véhicules électriques ou hybrides ont été vendus dans le pays, soit près de trois fois plus qu'en 2018 (3 965), même si le marché brésilien reste largement dominé par les voitures à essence ou éthanol. Pour rappel, Tesla dispose actuellement de trois sites de production, deux dans son pays, dans les états du Nevada et de New-York, et un troisième en Chine.