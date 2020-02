Les bornes de ZePlug visent les 2 000 abonnés en 2020

L'opérateur de bornes de recharge dévoile ses ambitions. Portée par une électrification à marche forcée du parc automobile français, la direction de ZePlug estime pouvoir convaincre de plus en plus de propriétaires de souscrire à l'offre d'abonnement.

Le temps de la moisson semble être venu. Après plusieurs années d'investissement dans la construction d'un réseau de bornes de recharge, ZePlug entrevoit la véritable phase de conquête du marché des automobilistes conduisant des véhicules électriques. En ligne avec la dynamique des ventes en concession, l'opérateur a observé un doublement de sa base d'abonnés au cours des deux derniers semestres, pour atteindre 500 comptes à fin 2019.

Partant de ce point et en maintenant la même courbe de croissance, Frédéric Renaudeau, le président-fondateur de ZePlug, estime que le nombre de ses clients abonnés pourrait s'élever à 2 000, lors des comptes de fin d'année. Un cœur d'activité qui pourrait alors générer environ 60 000 euros par mois si l'on en croit le dirigeant qui note une facture moyenne de 30 euros par abonné. Pour mémoire, le prix d'appel des formules proposées par ZePlug est de 19 euros.

Vers les 4 000 copropriétés

En parallèle, l'entreprise va poursuivre la conquête des zones de stationnement, en particulier dans les copropriétés et les parcs privés des entreprises. "A ce jour, 1 500 copropriétés ont validé en assemblée générale la convention de service, rapporte Frédéric Renaudeau, et 2 500 vont bientôt se prononcer". Il se montre confiant puisque jusqu'à présent dans 90 % des cas les projets reçoivent un vote favorable. Et les nouvelles dispositions gouvernementales en faveur des véhicules électriques ne pourront qu'encourager les adoptions.

S'il parvient donc à travailler avec 4 000 copropriétés, le président de ZePlug table sur un périmètre potentiel de 400 000 places. Rapporté au volume d'abonnés visés, la pénétration de l'opérateur sera en ligne avec celle des VE, à 0,5 %. L'occasion pour lui de rappeler les chiffres fondamentaux : 42 % des Français vivent en copropriétés, une part qui se monte à 60 % dans les grandes villes hexagonales et qui prend des proportions bien plus grandes en Ile-de-France (75 %) et à Paris spécifiquement (98 %).

Renforcer les liens avec les constructeurs et concessionnaires

Du côté des relations BtoB, ZePlug équipe plus d'une cinquantaine de sites d'entreprises du tertiaire. En sus, l'entreprise assure la recharge des véhicules à domicile pour une poignée de ses clients gestionnaires de flotte. Une activité que Frédéric Renaudeau souhaite accroître. "Nous voulons sceller une dizaine de contrats cette année", fixe-t-il l'objectif.

Sous contrat de recommandation auprès des clients avec 12 marques automobiles, dont Audi, BMW ou Renault et Volvo, ZePlug cherche à renforcer ces liens. Les vagues d'appels d'offres de la part des constructeurs se présentent donc comme une aubaine pour le président de la société. Outre la recrudescence de demandes de formation du personnel commercial en concessions, les points de vente se tournent de plus en plus vers les opérateurs pour s'équiper en bornes. ZePlug entend ne pas manquer le coche.