Petites retouches pour la Renault Talisman

La berline de la marque au losange gomme les imperfections qui la desservent depuis son lancement en 2015. L’essentiel se passe à bord avec des matériaux plus cossus et des équipements technologiques plus perfectionnés.

Le style ne fait pas tout. Si la Talisman a fait mouche au niveau esthétique lors de son arrivée sur le marché en 2015, succédant alors à la peu mémorable Latitude, elle a en revanche montré quelques lacunes dans sa finition avec des matériaux pas toujours à la hauteur et une dotation en équipements en retrait par rapport à la concurrence. Il aura fallu 5 années à Renault et la traditionnelle remise à niveau de mi-carrière pour gommer les imperfections qui pouvaient l’être.

A l’extérieur, la Talisman se contente, en guise de nouveautés, de quelques ajustements au niveau de la calandre et du bouclier, ainsi que de projecteurs et feux arrière 100 % Led intégrant des clignotants dynamiques. De nouvelles jante et teintes font également leur apparition au catalogue, comme le Gris Baltique ou le Rouge Millésime. Mais c’est à bord que les évolutions étaient les plus attendues, Renault l’a bien compris.

En l’occurrence, la Talisman bénéficie, dans sa finition Initiale Paris, d’une nouvelle décoration chromée et d’un habillage en bois césuré sur le tableau de bord et les portières. Un combiné d’instruments digital de 10,2 pouces, disponible de série à partir de la finition Intens, fait quant à lui son apparition. Il permet notamment de diffuser les informations de navigation. L’écran vertical de 9,3 pouces présent depuis l’origine l’accompagne. Il embarque désormais l’écosystème Easy Connect comprenant le système multimédia Easy Link, divers services connectés ainsi que les mises à jour automatiques et la gestion du véhicule à distance.

Pas d’hybride

Soulignons également quelques aménagements pratiques comme les porte-gobelets plus grands, le support de recharge par induction, la migration de la commande du régulateur de vitesse sur le volant ainsi que les commandes de ventilation intégrant un affichage numérique de la température choisie. A cela viennent s’ajouter de nouvelles aides à la conduite comme le régulateur adaptatif avec maintien d’aide dans la voie.

En termes de motorisations, la Talisman continue à jouer la carte du 100 % thermique. Point d’hybride à l’horizon. La gamme essence est constituée du TCe 160 EDC7 (140 g/km de CO2) et du TCe 225 EDC7 (166 g). En diesel, l’offre est plus généreuse avec les blocs BluedCi 120 et 150 BVM6 (128 g) ainsi que les BluedCi 160 et 200 EDC6.

La commercialisation de cette Talisman nouvelle formule est prévue pour le mois de juin 2020. Pour rappel, la berline a été écoulée à 6 824 unités en France en 2019, un volume en baisse de 14,6 % réalisé à 44,5 % via le canal des flottes.