La franchise fait toujours recette

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,3 %, à hauteur de 68 milliards d'euros, et des emplois en progression de près de 9 %, le secteur de la franchise a confirmé son dynamisme en 2019 dans l'Hexagone. Sans dominer, l'automobile contribue toutefois à ce bon bilan.

A quelques semaines de la 39e édition de Franchise Expo Paris (22 au 25 mars 2020), la Fédération française de la franchise (FFF) a présenté son traditionnel bilan annuel. Fidèle aux derniers exercices, le résultat 2019 du secteur s'avère en tous points positif. Au 31 décembre dernier, la FFF recensait 2 049 réseaux de franchise (+2,2 % sur un an) et 78 218 points de vente (+4 %) pour un chiffre d'affaires de 67,8 milliards d'euros, en hausse de 9,3 %.

Une performance qui n'a rien d'anodin. Marquée par de nombreux mouvements sociaux et un contexte général peu favorable au commerce, l'année 2019 a pourtant permis à ce modèle de confirmer sa croissance. Preuve de la force et de l'attractivité de la franchise. Autre item important, celui de l'emploi. Le secteur rassemble ainsi 757 852 collaborateurs, un chiffre en hausse de 8,7 % comparé à 2018. "Le franchise est génératrice d'emplois, juge Véronique Discours-Buhot, déléguée générale de la FFF. C'est un élément que nous souhaitons rappeler et marteler".

Dans la force de l'âge et plutôt expérimenté

Avec l'appui de la Banque Populaire, qui s'est intéressée de plus près à cet univers au travers d'une étude, on en apprend ainsi davantage sur le profil de ces entrepreneurs. Dans la force de l'âge (48 ans) et plutôt expérimenté (ancienneté moyenne de 12 ans dans son réseau), le franchisé est dans 46 % des cas issu du même secteur d'activité que sa profession antérieure. Dans 4 cas sur 10, le franchisé est d'ailleurs une franchisée. 33 % d'entre eux sont implantés dans une ville de moins de 20 000 habitants et 37 % dans une ville de plus de 100 000 habitants.

Partenaire principal de ces professionnels, la Banque Populaire s'est également intéressée à leurs finances. 22 % des créations d'entreprise en franchise sont inférieures à 50 000 euros, 16 % sont comprises entre 50 et 100 000 euros, 21 % entre 100 et 200 000 euros, et enfin 23 % sont supérieures à cette somme. Là-dedans, le montant moyen du financement bancaire obtenu s'élève à 176 000 euros alors que le revenu individuel net moyen est de 38 805 euros.

L'automobile au-dessus de la moyenne

Acteurs historiques du secteur, les services de l'automobile continuent d'y jouer un rôle incontournable. Seulement 10e au niveau du nombre de réseaux (93), l'auto se place en revanche au 3e rang en termes de points de vente, avec 9 110 sites franchisés, et au 6e rang au niveau du chiffre d'affaires (3,18 milliards d'euros). Preuve du dynamisme de la franchise auto, ces deux derniers items affichent des progressions de respectivement 6,7 % et 11,6 % sur un an.

A la fin du mois de mars, à la Porte de Versailles, le secteur sera d'ailleurs l'un des plus dynamiques de Franchise Expo Paris. L'automobile au sens large (auto, moto et cycle) s'octroiera 8 % du salon avec environ 25 enseignes. Un panel restreint mais "très qualitatif et porté par des groupes de premier plan" comme en juge Sarah Mahouachi, attachée commerciale de ce secteur d'activité. Feu Vert, Midas, Norauto, Point S, Rapid Pare-Brise, Renault, Speedy et Ucar seront rejoints cette année par Euromaster, Motrio ou encore Car Lift.