MaprochaineAuto entre en test chez LS Group

La solution d'aide à la vente de véhicules à l'après-vente a été activée dans la concession Volkswagen de Rueil-Malmaison (92), depuis la mi-février. Un environnement qui lui permet d'expérimenter un nouveau cas d'usage.

Un nouveau terrain de jeu pour MaProchaineAuto. Le service d'aide à la vente de véhicules, imaginé par la start-up Neuralytics, a été retenu par LS Group. Depuis la mi-février, il équipe les équipes commerciales de la concession de marque Volkswagen, Seat et Skoda, à Rueil-Malmaison (92).

Le principe consiste toujours à capter des intentions d'achat de véhicules lors d'un passage à l'atelier. A ceci près, l'environnement proposé par cette concession place MaProchaineAuto dans un nouveau cas d'usage, dont se réjouit Jonathan Damis, le co-fondateur de Neuralytics. "Contrairement à nos précédents pilotes, le distributeur utilise le DMS Cross (le logiciel fournit par VW, ndlr) et non Mécaplanning. Il ne peut donc récupérer les données automatiquement et cela requiert une saisie manuelle des informations", explique-t-il.

Alors, cette fois, ce ne sont pas les réceptionnaires qui auront la solution entre les mains, au comptoir, mais les commerciaux directement. "Nous avons imaginé un process qui prévoit que les vendeurs, dotés de tablettes, aillent dans la salle d'attente de l'après-vente pour discuter avec les clients et collecter les éléments qui seront intégrer au calcul", explique Jonathan Damis. Un cas d'application qui méritera un suivi dans le temps pour en mesurer l'efficacité.

Les VN et les VD arrivent dans l'interface

Les premiers pilotes de MaProchaineAuto ont été lancés en décembre 2019, chez Europe Garage, notamment. Le concessionnaire qui nous a confié avoir voté le déploiement sur l'ensemble de sa plaque, soit huit concessions réunissant 11 marques. A ce jour, tout programme confondu, MaProchaineAuto affiche un taux de 50 % de contact à l'atelier, aboutissant à 10 % de prise de rendez-vous et ensuite à 10 % de propositions commerciales étudiées par les clients. "Cela revient donc à une quinzaine de leads chauds par mois", estime Jonathan Damis.

Cette annonce de nouveau pilote coïncide avec une actualité pour MaProchaineAuto. Concentrée sur sa capacité à soumettre des propositions de véhicules d'occasion en stock, la solution d'intelligence artificielle va intégrer à partir de cette semaine, es véhicules neufs et ceux de démonstration. Le franchissement d'un palier dans cette stratégie de montée en puissance progressive.