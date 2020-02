Les modèles électrifiés préférés des européens en 2019

Jato a pu quantifier la part des véhicules électrifiés dans les ventes totales de véhicules particuliers en Europe en 2019. L’occasion de dresser le top 10 des modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables.

Lentement, mais surement, les véhicules électrifiés -soit les 100 % électriques, hybrides et hybrides rechargeables- prennent leur place dans les ventes de véhicules particuliers en Europe. C’est ce que montrent les derniers chiffres de Jato : l’an passé, les véhicules électriques ont représenté 8,1 % du total, soit 1 277 908 unités et un record mondial grâce à une hausse de 35 % par rapport à 2018. Une forte croissance, tout en contraste avec la baisse de 12 % enregistrée par les immatriculations de diesel et la timide croissance de 5 % affichée par les essence.

Dans le détail, les véhicules 100 % électriques ont représenté 28 % du total des immatriculations de véhicules électriques, totalisant 356 300 unités. Ce type de modèle a pesé pour 2,3 % du total des immatriculations de voitures particulières en Europe. La Chine est le seul autre marché à dépasser ce pourcentage.

Tesla et Toyota en pionniers

Tesla s’est bien entendu imposé comme important contributeur à ces résultats exceptionnels, avec sa Model 3 très rapidement devenue la voiture électrique pure la plus vendue. La marque a enregistré plus de 95 000 immatriculations de ce modèle, se classant au 51e rang des véhicules préférés des européens, toutes énergies confondus. Parmi les autres succès à souligner, ceux de la Renault Zoe, de la BMW i3, et du Hyundai Kona.

L’hybride a continué d'être dominé par le groupe Toyota, qui a représenté 70 % des immatriculations sur ce marché. Le japonais a toutefois perdu des parts de marché face à la montée en puissance des hybrides de Mercedes-Benz et Land Rover. Seuls deux constructeurs, Tesla et Toyota, comptent plus de la moitié de leurs immatriculations totales en véhicules électrifiées. Ils ont été suivis par JLR, Hyundai-Kia, Honda et Nissan Group. Ces véhicules représentaient 2 % des immatriculations totales du groupe Volkswagen, 3 % du groupe Renault et seulement 0,2 % de PSA.

Top 10 des véhicules électrifiés les plus vendus en Europe en 2019