Le salon de Genève a (pour l'instant) lieu

Si, avec la propagation du Coronavirus, d’aucuns doutaient du maintien du salon de Genève, l’organisateur a fait savoir hier que l’événement aurait bien lieu. La situation sera toutefois réévaluée à intervalles réguliers.

A mesure que l’épidémie de Coronavirus se propage, l’inquiétude monte dans les rangs de l’organisation du salon de Genève. Avec une question : faut-il annuler ou non cette 91e édition, alors que près de 500 cas de Coronavirus ont été détectés en Italie proche et qu’un cas s’est déclaré dans le canton de Tessin avant-hier , mardi 25 février ? D’autres salons ne se sont pas posé la question aussi longtemps. Après le report du salon des inventions au mois de septembre, c’est au tour du salon de la Haute Horlogerie, qui devait avoir lieu en avril prochain à Palexpo, de confirmer son annulation.

Pourtant l’organisation du Salon de l’Automobile de Genève se veut elle rassurante. "Après le premier cas de coronavirus en Suisse mardi 25 février, les responsables de la Fondation du Salon international de l'automobile de Genève et de Palexpo se sont réunis pour réévaluer la situation actuelle sur la base des dernières informations des autorités sanitaires cantonales.Dans l’état actuel des choses, rien n’empêche l’ouverture de GIMS comme prévu. L’événement aura donc bien lieu. GIMS et Palexpo suivent les directives de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et sont en contact régulier avec la Direction générale de la santé de la République et canton de Genève et son conseiller médical afin d'adapter le plan d'action en temps réel », note l’organisation.

La situation réévaluée régulièrement

Cette dernière incite toutefois les exposants, notamment ceux en provenance des zones à risque, à s’assurer que leur personnel passe avec succès les contrôles nécessaires et ne montre aucun symptôme d’infection dans les 14 jours précédant leur arrivée en Suisse, de façon à éviter tout risque de propagation pouvant découler de leur présence à Genève, vis-à-vis des autres exposants et des visiteurs.

Plusieurs mesures seront également mises en œuvre par Palexpo pour juguler les risques. Parmi elles, un programme de nettoyage et de désinfection accru pour tous les points de contact à volume élevé, telles que les zones de restauration, les surfaces, les rampes, les toilettes, les entrées/sorties ou encore les écrans tactiles publics mais aussi l’installation d'une signalisation rappelant aux participants les recommandations en matière d'hygiène ou encore une campagne de sensibilisation par le partage d'informations en ligne et la signalisation sur site.

"Nous tenons également à vous informer que lors d'un événement à Palexpo, des auxiliaires médicaux et – en fonction du nombre de visiteurs – un médecin sont présents", précise l’organisation qui ne ferme toutefois pas la porte à un changement de programme de toute dernière minute. "La situation est réévaluée par les organisateurs à intervalles réguliers". A suivre donc.