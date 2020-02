Le marché européen du VUL démarre mal 2020

Après un mois de décembre 2019 euphorique, le marché européen du VUL neuf a connu en janvier 2020 une baisse de régime. Chacun des 4 plus grands marchés a souffert.

Alors que les immatriculations de VUL neufs s’étaient envolées de plus de 8 % en Europe en décembre 2019, le retour à la réalité est plutôt brutal pour ce premier mois de 2020. En janvier, 125 927 VUL ont trouvé preneur sur le Vieux Continent – Grande-Bretagne exclue- soit un repli de 10,2 % par rapport à janvier 2019 où plus de 140 000 unités ont été écoulées.

Rares ont été les marchés qui ont su tirer leur épingle du jeu : 20 des 26 pays européens ont affiché un recul de leur demande pour ces véhicules utilitaires légers. Parmi eux, les quatre plus gros marchés, à l’image de l’Espagne, avec une importante chute de 20,2 % des immatriculations, soit moins de 14 000 unités.

Les 4 marchés principaux sinistrés

La France a également été sinistrée, affichant un net repli de 9,2 % soit 32 300 VUL écoulés, tandis que l’Allemagne a légèrement moins souffert avec une diminution de 3 % soit un peu plus de 21 500 VUL. L’Italie est le pays parmi les big four qui s’en est le mieux sorti grâce à un recul plutôt contenu de 2,4 % soit 13 200 unités.

Les seules croissances observées ont été à mettre au crédit de pays aux volumes plus que confidentiels tels que Chypre (+11,2 %, 179 unités), Luxembourg (+6,3 % et 455 unités), La Belgique (+2,3 % et 7 814 exemplaires) ou encore le Danemark (+1,8 % et 2 797 VUL). A noter que le Royaume-Uni, qui n'est toutefois plus comptabilisé dans les statistiques de l'Union Européene, à quant à lui bénéficier d'une croissance de près de 6 % avec plus de 23 500