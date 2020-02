Suzuki a suspendu les commandes du Jimny

Victime de son succès, le Jimny n'est aujourd'hui plus disponible à la commande en France et en Europe. Une situation qui n'entame toutefois pas les ambitions de Suzuki qui va ouvrir un nouveau chapitre cet automne.

Non le Suzuki Jimny ne va pas disparaître prématurément. Victime de son succès, le mythique 4x4 nippon n'est tout simplement plus disponible à la commande. Une situation valable pour toute l'Europe. Le cas de la France, donc pas isolé, éclaire cette décision.

Suzuki France a aujourd'hui environ 2 000 Jimny en commande après en avoir livré 1 824 unités en 2019 (1 151 VP et 673 VU). Et il faudra près de 18 mois (jusqu'à juin 2021) à la filiale française pour livrer son portefeuille. Pour l'année 2020, Stéphane Magnin, le directeur de l'activité automobile de Suzuki France, a indiqué qu'il pourrait compter sur environ 1 100 exemplaires.

Heureusement pour la filiale française, la disponibilité des autres modèles de la gamme est moins problématique. Après une année 2019 réussie avec 30 758 VP et 734 VU, soit 31 492 unités (+16 %), la marque aborde 2020 avec un objectif moins élevé à 26 500 unités. Plusieurs choses expliquent ce chiffre. Déjà, les Baleno et Celerio, qui ont respectivement représenté 1 409 et 2 771 unités en 2019, ne sont plus au catalogue.

Puis, il faudra digérer la croissance artificielle des immatriculations de décembre 2019 (3 029 ; +62,8 %) où Suzuki, comme beaucoup d'autres marques, a immatriculé les modèles dont le niveau de CO2 aurait été trop pénalisant avec le nouveau malus et dans la moyenne CO2 des ventes 2020 (Suzuki doit atteindre une moyenne de 90,3 g). Le résultat du mois de janvier, avec un repli de 43,6 % (1 431 VP) est l'illustration de ce contre-coup.

Cependant, l'actualité produits va être riche durant l'exercice et préparer le terrain pour une nouvelle année de croissance en 2021 et tenter d'effacer des tablettes le record de 2007 où la marque avait franchi la barre des 32 000 immatriculations. En plus des Vitara et S-Cross, qui sont maintenant disponibles avec une hybridation légère en 48V, la marque va dévoiler, à l'automne prochain, deux nouveaux modèles issus de la coopération mondiale avec Toyota.

Il s'agira de deux véhicules hybrides, basés sur les Corolla Touring Sports et RAV4. L'occasion pour Suzuki de couvrir de nouveaux segments de marché et notamment de développer les ventes sur le canal des professionnels qui ne représente 3 % des ventes, si l'on prend en compte seulement les sociétés et LLD. En tenant compte des professions libérales et des artisans, par exemple, la part "des professionnels" est en réalité plus proche des 10 %.

Au chapitre réseau, le travail sur le maillage continue. Il compte aujourd'hui 207 points de vente, pour 174 contrats et 127 investisseurs. Durant l'année 2019, il y a eu onze reprises et l'ouverture de deux nouveaux sites, l'un au Havre (76) et l'autre à Rambouillet (78).