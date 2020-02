Moody’s de plus en plus pessimiste pour le marché automobile en 2020

L’épidémie mondiale de Coronavirus vient un peu plus compliquer un marché automobile mondial déjà confronté à des difficultés. Les ventes pourraient baisser de 2,5 % en 2020 selon Moody's.

En 2019 déjà, apparaissait déjà clairement la certitude que le marché automobile mondial serait compliqué en 2020. Guerre commerciale, incertitudes économiques sur des marchés clés, Brexit, réglementation européenne, autant d'éléments qui se sont ajoutés à l’impératif pressant pour les constructeurs de procéder à un virage technologique majeur. C’est dans ce contexte que l’agence de notation Moody’s prévoyait, il y encore quelques jours, un marché mondial en recul de 0,9 % par rapport à 2019. Dire que le secteur n’avait donc pas besoin d’une épidémie mondiale est donc un euphémisme.

Et pourtant, depuis plusieurs semaines sévit le Coronavirus au quatre coins du globe, avec des impacts sur cette industrie mondialisée et ô combien dépendante de la Chine, premier marché automobile mondial. Les conséquences ne se sont pas faites attendre : usines fermées, productions stoppées, la cadence pour les constructeurs et équipementiers, disposant tous d'usines en Chine est au ralenti, voire à l’arrêt. Et dans un secteur plus que jamais globalisé, presque tous les constructeurs sont concernés par la perturbation des chaînes d’approvisionnement ou de la production de leur propre usine. A titre d’exemple, les constructeurs et équipementiers allemands réalisent 35 % de leur chiffre d’affaires en Chine.

Repli de 2,5 % en 2020

« Le coronavirus gèle le plus important marché automobile mondial. Si les baisses de production liées aux difficultés d'approvisionnement peuvent être rattrapées, la baisse de la croissance et l'absence de demande sont des effets persistants », estime Ferdinand Dudenhöffer, expert allemand du secteur automobile. Le Coronavirus est effectivement en train d’affecter gravement la demande automobile. Les chiffres interpellent : en Chine, sur les 15 premiers jours de février, les ventes de véhicules se sont effondrées de 92 % par rapport à la même période de l’année précédente. Selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA), le plongeon des livraisons de voitures pourrait être de 70 % pour l'ensemble de février, et de 40 % depuis le début de l'année. Au regard de l’ampleur des dégâts, difficile de rattraper deux mois catastrophiques sur le reste de l’année.

Le recul du marché automobile chinois, après une première baisse de 10 % en 2019, pourrait atteindre 3 % contre une hausse de 1 % anticipée en début d’année par Moody’s. Et les autres marchés ne seraient pas plus dynamiques, selon ses prévisions : les ventes américaines demeureraient molles tandis qu'un recul est anticipé en Europe de l'ouest après le boom des immatriculations fin 2019. Seul le marché japonais devrait échapper à la morosité, avec un léger rebond de 0,4 % des ventes en 2020, contre un déclin de 1,4 % l'an dernier. Conséquence, l’agence de notation Moody's vient d’abaisser sa prévision annuelle en tablant sur un recul d'environ 2,5 % en 2020, contre un léger repli de 0,9 % encore entrevue en début d'année.