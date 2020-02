Avec Ami, Citroën casse les codes de la distribution automobile

La marque aux chevrons entend jouer les trouble-fêtes sur les nouvelles formes de mobilité urbaine avec son quadricyle électrique Ami. Outre un prix canon, c’est le mode de distribution qui détonne, le groupe Fnac Darty entrant dans la boucle.

Que pouvait donc bien faire Enrique Martinez, le PDG du groupe Fnac Darty, à la présentation en première mondiale d’Ami, la proposition décalée de Citroën sur le thème de la mobilité urbaine ? Réponse : ses deux enseignes distribueront le quadricycle 100 % électrique à compter du mois d’avril 2020. "Nous avons identifié à ce jour entre 35 et 50 magasins qui seront à même d’ouvrir un corner de 9 à 15 m2 dédié à ce produit", annonce le dirigeant. Son personnel sera formé à la vente de ce nouveau venu, à ses spécificités techniques comme à ses formules de financement, "comme il peut l’être pour vendre des téléviseurs à 20 000 euros", poursuit-il.

Il s’agit assurément d’un coup de poker de la part de la marque aux chevrons qui compte toucher une nouvelle clientèle qui, selon Vincent Cobée, son directeur général, "ne se serait jamais rendue dans nos concessions". L’Ami s’accompagnera également d’un parcours client digital inédit. Citroën a élaboré un dispositif qui permettra de découvrir le véhicule mais surtout de l’acheter en ligne. "Vous pourrez acheter le véhicule sur citroen.fr, c’est une révolution, cela ça n’existe pas dans l’univers automobile, assure Arnaud Belloni, directeur marketing de Citroën. Les clients pourront monter leur dossier de financement et obtenir l’accord en ligne".

"Ami va nécessiter pour notre réseau d’adapter son business model "

La question qui se pose est donc la suivant : quelle place pour le réseau de distribution de la marque ? Celui-ci n’est clairement pas en première ligne. La distribution d’Ami se fera pour eux sur la base du volontariat avec un dépôt des candidatures à compter du 28 février. Pour Vincent Cobée, "Ami va nécessiter pour notre réseau d’adapter son business model aux réalités de demain, nous sommes dans une discussion d’avenir avec nos investisseurs sur les nouveaux besoins de transports, les nouveaux modes de consommation, d’achat…". Il se veut rassurant en rappelant le "rôle évident des concessionnaires pour vendre les véhicules traditionnels mais aussi pour proposer un produit comme Ami." Reste à savoir combien d’entre eux se manifesteront pour accueillir ce nouvel élément.

L’Ami sera commercialisé à partir de mi-avril en France et livré à compter du mois de juin. D’autres pays rejoindront l’aventure dans les prochains mois, notamment l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Belgique, puis Allemagne en 2021. "Un certain nombre d’autres pays européens, d’Amérique du sud et d’Asie ont fait part de leur intérêt, nous allons regarder les opportunités au cas par cas", prévient Vincent Cobée. L’Ami sera produit au Maroc avec une capacité de production de 10 000 unités par an, un volume pouvant être ajusté à la hausse si besoin.

A parti de 19,90 euros par mois

Un autre élément déroutant de l’Ami est son positionnement tarifaire. La gamme débute à partir de 6 900 euros, prix auquel il convient de déduire un bonus de 900 euros. Citroën compte surtout mettre en avant des offres de LLD. Moyennant un apport de 2 644 euros, l’Ami sera proposé en LLD de 48 mois à partir de 19,90 euros par mois, "notre repère était l’abonnement à Canal+", annonce Arnaud Belloni. Vincent Cobée parle pour sa part d’un apport équivalent à celui du prix d’un scooter et d’une mensualité comparable à un abonnement téléphonique.

Concernant les caractéristiques, l’Ami est ce qu’on peut appeler un pot de yaourt avec sa longueur de 2,41 m. Son autonomie avoisine les 70 kilomètres et le temps de charge de la batterie de 5,5 kWh ne nécessite que trois heures via une prise domestique de 220 V. Sa vitesse maximale est bridée à 45 km/h, son statut de quadricycle, qui ouvre la conduite dès 14 ans, ne lui autorisant pas de meilleures performances. Oubliez donc les autoroutes et les voies rapides, ce produit est destiné à des déplacements hyper urbains. Autre inconvénient : l’absence de coffre.

Pour rentabiliser le produit, Citroën a misé sur une qualité de finition très sommaire et sur un niveau ultra réduit d’équipements. Un programme de personnalisation, purement axé sur des éléments esthétiques, viendra compléter ses revenus. Quant à l’entretien, il se fera dans le réseau Euro Repar Car Services et chez les concessionnaires habilités, tandis que les pièces de rechange et accessoires pourront se commander sur le site Mister Auto. Ultime élément : les clients auront la possibilité de se faire livrer leur Ami à domicile.