Le salon de l'automobile de Genève annulé

La 90e édition du salon de l'Automobile de Genève n'aura finalement pas lieu. La décision a été imposée par le gouvernement suisse qui interdit jusqu'au 15 mars au moins les manifestations réunissant plus de 1 000 personnes.

A mesure que l'épidémie de Coronavirus se propageait, notamment en Italie, la tension montait dans les rangs de l'organisation du salon de l'Automobile de Genève. Fallait-il ou non annuler cette 90e édition ? Si les organisateurs semblaient jusqu'ici bien décidés à maintenir la manifestation, le couperet est tombé du côté du gouvernement suisse. Dans un communiqué de presse, le Conseil fédéral a fait savoir sa décision d'interdire, avec effet immédiat et jusqu'au 15 mars au moins, toutes manifestations de plus de 1 000 personnes.

« Pour le Conseil Fédéral, la priorité absolue va à la protection de la population. Au vu des dernières évolutions de l’épidémie liée au Coronavirus, il a décidé de déclarer la situation actuelle de « situation particulière » au sens de la loi sur les épidémie. Cela lui donne la compétence d’édicter des mesures relevant en temps normal de la compétence des cantons après avoir consulté ces derniers », explique le Conseil fédéral dans un communiqué envoyé après la tenue d'une séance extraordinaire ce matin, vendredi 28 février.

Stands démontés, billets remboursés

Une décision qui concerne, bien évidemment, le Salon de l'Automobile de Genève à J-3 de son ouverture à la presse pour la révélation du COTY 2020. Aucune information n’a pour le moment été confirmée par Palexpo concernant une annulation pure et simple ou un report. L’organisation vient de réagir.

Les organisateurs acceptent cette décision: « Nous regrettons cette situation, mais la santé de tous, acteurs et visiteurs, est notre priorité absolue ainsi que celle de nos exposants. Il s’agit d’un cas de force majeure et d’un coup très dur pour les exposants qui ont massivement investi dans leur présence à Genève. Nous sommes pourtant convaincus qu’ils comprendront cette décision » a déclaré Maurice Turrettini, Président du Conseil de Fondation. « Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées dans l’organisation de ce qui devait être l’édition 2020 du GIMS. » Le démontage devra maintenant s'organiser dans la foulée, précise l'organisation. « Les conséquences financières pour tous les acteurs de la manifestation sont importantes et devront être évaluées dans les semaines à venir. » Tous les billets vendus seront pas ailleurs remboursés. Les organisateurs communiqueront à ce sujet via le site web.