Chiffre d’affaires en hausse pour le groupe Parot en 2019

Le distributeur, en plein recentrage sur ses activités bénéficiaires, a affiché en 2019 un chiffre d’affaires en hausse de 6,9 %. L'année 2020 devrait être celle du retour à la rentabilité.

L’année 2019 n’a pas été de tout repos pour le groupe Parot qui a dû procéder à des choix décisifs pour retrouver une rentabilité conforme à ses attentes. Trois leviers principaux ont ainsi été actionnés : la revente en décembre 2019 de quatre concessions Ford dans la région Centre, la cession de son pôle premium, soit quatre concessions BMW / Mini et enfin l’évolution de Zanzicar initialement plateforme de vente en lignes de véhicules, en vitrine VO toutes marques.

Ce qui n’a pas empêché le distributeur d’enregistrer en 2019 une hausse de son chiffre d’affaires. Ce dernier a atteint 560,2 millions d’euros, contre 523,9 millions en 2018, soit une hausse de 6,9 %. A périmètre comparable, cette progression atteint 4,2 %. « Dans un contexte de recentrage sur nos activités bénéficiaires, la croissance du chiffre d’affaires du groupe tant en réel qu’en comparable ressort en ligne ou supérieure à chacun de nos marchés », souligne Alexandre Parot, dirigeant du groupe.

72 % du chiffre d’affaires généré par le VP

Les deux pôles, véhicules particuliers et véhicules commerciaux, ont contribué à cette performance. L’activité de commerce VP a été à l'origine d'un chiffre d’affaires de 402,2 millions, soit près de 72 % du CA global. La progression a atteint 7,7 % par rapport à 2018 et +4,1 % à périmètre comparable. Les ventes de VN ont augmenté de 5,6 % en 2019 et 1,7 % à périmètre comparable, tandis qu’en occasion, la croissance a atteint 11,5 % et 7,4 % à périmètre comparable. « Cette excellente performance confirme le bien-fondé de la stratégie menée par le groupe Parot de faire du VO un axe majeur de développement », souligne l'opérateur.

Le pôle véhicules commerciaux a également été dynamique : son chiffre d’affaires a affiché une progression de 4,8 % et 4,4 % à périmètre comparable, grâce à la hausse des ventes VO (+ 3,6 %), et à la vente de services qui a progressé de 12 %. Les ventes de véhicules neufs ont enregistré une légère croissance de 1,8 %, en ligne avec la croissance du marché. Pour 2020, le groupe a confirmé son objectif de retour à la rentabilité.