Antoine Maria (en haut à gauche), responsable des ventes sociétés, et Frédéric Bruschini (en bas à droite), responsable marketing produit d'Opel France

Antoine Maria aux commandes des flottes d’Opel France

La marque au blitz change de responsable des ventes sociétés. Antoine Maria succède à Fréderic Bruschini, qui devient responsable marketing produit.

Antoine Maria est le nouveau responsable des ventes sociétés d’Opel France, et ce à compter du 1er mars 2020. Il succède à Frédéric Bruschini, en poste depuis janvier 2018, qui devient responsable marketing produit de la marque. Il chapeaute à ce titre les chefs de produit.

Antoine Maria occupait depuis 2014 la fonction de manager des ventes grands comptes et loueurs longue durée chez Ford France. Au sein de la marque au blitz, il reporte hiérarchiquement à Stéphane Le Guevel, directeur général d’Opel France, et à Hugues de Laage, directeur B2B France pour les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, pour la partie business.

En 2019, Opel a écoulé 7 044 voitures particulières (-18,1 %) et 5 177 véhicules utilitaires légers (+10,4 %) en entreprises. L’arrivée de la nouvelle Corsa devrait permettre à la marque de renouer avec la croissance sur la partie VP.