MotorK prend position sur le VE

L'éditeur italien lancera prochainement un module spécifiquement dédié aux véhicules électrifiés. Il alimentera les distributeurs en contacts qualifiés à la recherche de VE, PHEV et hybrides en tous genres.

DriveK se met à l'électrification. La plateforme éditée par MotorK prépare un module consacré aux gammes de véhicules électrifiés, des VE aux PHEV et passant par les hybrides. Selon Jean-Pierre Diernaz, le vice-président de MotorK et directeur général de la France, qui a accordé un entretien au Journal de l'Automobile, cette nouvelle plateforme verra le jour "avant la fin du premier semestre 2020".

"Nous avons pensé ce module comme un guide d'achat pour les VE, les PHEV et les hybrides au sens large, présente-t-il. DriveK nous a appris beaucoup de choses sur le comportement des consommateurs et notamment qu'ils passent 7 fois plus de temps à rechercher des informations lorsqu'il s'agit de ce type de produit".

Ce module s'adressera donc aux prospects en quête d'un véhicule électrifié, grâce à un parcours jalonné de conseils et d'interprétations des besoins en fonction des renseignements fournis. Un projet qui n'est pas sans rappeler celui de High Drive, la nouvelle start-up parisienne.

Dans un premier temps, ce module sera en lien avec les sites des concessionnaires. Il visera à générer un maximum de leads. Cependant, Jean-Pierre Diernaz conçoit qu'il y a une population que l'on peut qualifier "d'électrifiables qui s'ignorent", ceux qui ciblent des véhicules thermiques par réflexe ou méconnaissance et que l'on peut faire basculer vers ces nouveaux produits.

Pour le dirigeant, il faudra donc, dans un second temps, envisager des moyens de les toucher pour les amener à consulter le guide et tenter de les convaincre. "Mais nos visiteurs sur DriveK sont réellement en phase d'achat et nous ne voulons pas diluer cette qualité en implantant le module partout sur internet", recadre-t-il.