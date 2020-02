Gueudet valorise ses peintres carrossiers

Chaque année, le groupe Gueudet organise un concours à destination de ses carrossiers peintres avec pour objectif de redorer l'image du métier. Retour sur l’édition 2019 de ce challenge.

Pendant près de six mois, le concours organisé par le deuxième groupe français a animé ses concessions Renault, Opel et Volkswagen. L’objectif ? Valoriser le métier de carrossier peintre en proposant aux professionnels de s’affronter dans un challenge en plusieurs étapes. Le fabricant de peinture PPG, fournisseur du groupe Gueudet, a également apporté son soutien à l’opération en fournissant des produits et en prenant part au jury, lors de la finale qui s’est déroulée au sein de la concession Renault d'Evreux (27).

L’édition 2019 du "P2 Challenge" comportait ainsi trois étapes. Au départ, 36 carrossiers peintres ont fait valoir leurs connaissances professionnelles afin de tenter d’accéder à l’étape suivante. Les 18 qualifiés ont ensuite mis en avant leurs compétences techniques sur la réparation d’un panneau de porte en cataphorèse.

Les participants étaient jugés sur les critères suivants : le port convenable des EPI, le choix des produits (mastic, apprêt, grains…), la quantité utilisée de produits, la pression du pistolet, le geste technique d’application, la mesure des déchets et le rendu. Pour la dernière étape, les neuf finalistes se sont défiés autour de la réparation d’un phare rayé et d’une portière.

Les trois vainqueurs, en provenance des concessions Renault de Boulogne-sur-Mer (62) et Bernay (27) ont été salués et ont remporté cadeaux et bons d’achats. Un événement convivial qui a surtout permis au groupe Gueudet de mettre en avant ses talents et de valoriser ce corps de métier qui souffre actuellement d’une pénurie de main d’œuvre qualifiée.